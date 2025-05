Die Schweizer stehen neben den Siegern aus Grossbritannien auf dem Podest. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Historische Medaille für die Schweiz! Die Kunstturner holen an der EM Team-Silber

Die Schweizer Kunstturner schreiben Geschichte. Sie gewinnen an den Europameisterschaften in Leipzig im Teamwettbewerb Silber und sind damit so gut wie noch nie.

Noe Seifert, Luca und Matteo Giubellini, Florian Langenegger und Ian Raubal zeigten in der Qualifikation einen Wettkampf nahe am Optimum. Und da es in Leipzig keinen Teamfinal gibt, wurden die starken Leistungen mit dem zweiten Podestplatz an Europameisterschaften im Teamwettbewerb belohnt. An der Heim-EM 2016 in Bern schaute die Bronzemedaille heraus.

Die Schweizer mussten sich mit 245,727 Punkten einzig dem favorisierten Grossbritannien (247,528) geschlagen geben. Die drittklassierten Italiener, die zum vierten Mal in Folge im Teamwettkampf auf dem EM-Podest standen, distanzierten sie um sagenhafte 2,901 Punkte.

Noe Seifert zeigte unter anderem am Reck eine starke Leistung. Video: SRF

Die Chancen auf weitere Medaillen sind vielversprechend. Noe Seifert qualifizierte sich mit der höchsten Punktzahl (81,898) für den Mehrkampf-Final am Donnerstag, Matteo Giubellini (80,431) mit der vierthöchsten. Diesen trotz Rang 5 nicht erreicht hat Florian Langenegger (80,365), da nur zwei Turner aus der gleichen Nation den Final bestreiten dürfen.

Seifert steht auch noch als Zweiter am Reck im Final. Am Barren erreichte einen solchen Raubal (2.), am Boden kämpfen Luca Morabito (5.) und Luca Giubellini (7.) um eine Medaille. Morabito startete nicht für das Team.

Raubal brillierte am Barren. Video: SRF

Die Medaillenentscheidungen finden von Donnerstag bis Samstag statt. (nih/sda)