Der Olympia-Final im Fussball zwischenundwar so dramatisch, wie man das erwarten durfte. Brasilien ging in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Cunha in Führung, nachdem kurz zuvor Richarlison noch einen Penalty verschossen hatte. Nach der Pause übernahm Spanien das Spieldiktat, glich durch Oyarzabal nach 61 Minuten aus. In der Verlängerung war es dann Joker, der für die Entscheidung zugunsten Brasiliens sorgte. Die südamerikanische Auswahl verteidigte somit den Titel von 2016.Yokohama. - SR Beath (AUS). - Tore: 45. Cunha 1:0. 61. Oyarzabal 1:1. 108. Malcom 2:1.Santos; Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana; Douglas Luiz, Guimarães; Antony (112. Menino), Cunha (91. Malcom), Claudinho (106. Reinier); Richarlison (114. Paulinho).Simon; Oscar Gil, Garcia, Torres, Cucurella (91. Miranda); Zubimendi (112. Moncayola); Merino (46. Soler), Pedri; Asensio (46. Bryan Gil), Oyarzabal (104. Mir); Olmo.38. Richarlison verschiesst Foulpenalty. (abu/sda)