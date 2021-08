Ein tragischer Unfall erschüttert in Tokio das Schweizer Geländeritt-Team. Wegen einer schweren Verletzung musste Jet Set, das Pferd von Geländereiter Robin Godel, eingeschläfert werden. Der 14-jährige Wallach hatte sich bei der Landung in der letzten Wasserkombination einen Bänderriss im rechten Vorderbein zugezogen.



Aufgrund der Schwere der Verletzung und den damit einhergehenden Schmerzen habe das Pferd eingeschläfert werden müssen, teilte der Schweizerische Verband für Pferdesport in einer Mitteilung mit. Reiter Godel blieb beim Vorfall unverletzt. Der Unfall sei weder auf ein Verschulden des Reiters noch auf den Parcours zurückzuführen, schrieb Swiss Olympic in einem Communiqué. Trotz des Zwischenfalls wird das Schweizer Team am Montag im abschliessenden Springen an den Start gehen. (ram/sda)