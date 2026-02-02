recht sonnig
Olympia 2026 News: Biathletin Rebecca Passler mit Doping erwischt

Olympiaticker

Erste Athletin noch vor Olympia mit Doping erwischt – eine Italienerin

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina werden am 6. Februar eröffnet. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
02.02.2026, 15:0702.02.2026, 15:07
Biathletin positiv getestet
Die Olympischen Spiele 2026 haben schon vor ihrer Eröffnung einen ersten Dopingfall. Medienberichten zufolge ist die italienische Biathletin Rebecca Passler in einer Kontrolle hängen geblieben. Bei der 24-Jährigen soll der Wirkstoff Letrozol nachgewiesen worden sein.

Passler schaffte es im Weltcup bei einem Einzelrennen noch nie aufs Podest. Mit der italienischen Staffel gelang ihr dies hingegen bereits zwei Mal. In Oberhof schaffte Passler kürzlich mit Rang 10 ihr bestes Weltcup-Resultat. (ram)
Liechtenstein zu acht am Start
Mit acht Teilnehmern stellt Liechtenstein eine vergleichsweise grosse Delegation für die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina.

Fünf der acht selektionierten Athleten kommen aus der Sparte Bob: Der 23-jährige Steuermann Martin Kranz und seine Anschieber Lorenz Lenherr, Mauro Bühler, David Tschofen und Ozan Bektas bilden ein eingespieltes Team. Kranz hat an Junioren-Weltmeisterschaften auf U23-Stufe schon zweimal Silber im Zweier gewonnen. Im Weltcup klassierte er sich in dieser Saison mit dem kleinen wie grossen Schlitten schon in den Top 15.

Der erfahrenste Athlet ist Marco Pfiffner (31). Der Skirennfahrer bestreitet nach Sotschi, Pyeongchang und Peking seine bereits vierten Spiele. Ebenfalls im Ski alpin an den Start geht Madeleine Beck. Die 21-Jährige ist die einzige Frau im liechtensteinischen Team. Dieses wird vervollständigt durch den Langläufer Robin Frommelt. (ram/sda)
De Silvestro im olympischen Eiskanal
Die frühere Autorennfahrerin Simona de Silvestro erfüllt sich ihren Olympia-Traum. Die schweizerisch-italienische Doppelbürgerin wird Italien bei den Winterspielen in Mailand-Cortina im Bobsport vertreten.

Die 37-jährige Zürcherin nahm mehrfach am legendären Indianapolis 500 teil, schrieb Geschichte als erste Frau mit WM-Punkten in der Formel E und absolvierte für das Team Sauber Testfahrten in der Formel 1.

Vor drei Jahren wechselte de Silvestro von den Reifen auf die Kufen, um sich ihren Kindheitstraum einer Olympia-Teilnahme zu erfüllen. Mit konstant guten Resultaten im Europacup empfahl sie sich für einen der zwei italienischen Quotenplätze. (ram/sda)
Simon Ammann nicht dabei – 175 Schweizer SportlerInnen reisen für Olympia nach Italien
Mehr zu Olympia 2026:
