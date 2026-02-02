Die Olympischen Spiele 2026 haben schon vor ihrer Eröffnung einen ersten Dopingfall. Medienberichten zufolge ist die italienische Biathletin Rebecca Passler in einer Kontrolle hängen geblieben. Bei der 24-Jährigen soll der Wirkstoff Letrozol nachgewiesen worden sein.
Passler schaffte es im Weltcup bei einem Einzelrennen noch nie aufs Podest. Mit der italienischen Staffel gelang ihr dies hingegen bereits zwei Mal. In Oberhof schaffte Passler kürzlich mit Rang 10 ihr bestes Weltcup-Resultat. (ram)
