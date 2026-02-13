Wie bitter ist denn das? Die Briten hatten im ersten End gegen Italien den letzten Stein und die grosse Chance, drei Punkte zu schreiben. Doch der letzte Stein von Skip Bruce Mouat misslung komplett und statt zwei oder drei Punkte für Grossbritannien, konnten sich die Gastgeber gleich über vier gestohlene Zähler freuen. Die Italiener mit Skip Joël Retornaz gewannen das Spiel schlussendlich mit 9:7.
INCREDIBILE BRUCE MOUAT: CHE ERRORE DEL FENOMENO SCOZZESE!— Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 13, 2026
Nel 1° end della sfida olimpica tra la sua Gran Bretagna e l'Italia commette un errore clamoroso
Sbaglia la bocciata col suo ultimo sasso e regala 4 punti pesantissimi agli Azzurri pic.twitter.com/hQurHchihi