Das olympische Eishockey-Turnier in Mailand geht ohneweiter. Der Schweizer Nationalspieler erlitt im zweiten Vorrundenspiel gegen Kanada eineund istworden. Fiala prallte bei der 1:5-Niederlage gegen Turnierfavorit Kanada kurz vor Spielende an der Bande mit Tom Wilson zusammen und blieb verletzt liegen. Aufgrund einer Unterschenkelverletzung am linken Bein konnte er das Eis nicht selbstständig verlassen. Er wurde auf einer Bahre abtransportiert und gemäss Nationaltrainer Patrick Fischer bereits operiert.Der Ausfall von Kevin Fiala bedeutet für das Schweizer Nationalteam einen herben Dämpfer. Der 29-jährige Ostschweizer in Diensten der Los Angeles Kings gehörte in den letzten Jahren zu den Leistungsträgern im Team von Fischer. Beim WM-Silbermedaillengewinn 2024 wurde er zum wertvollsten Spieler (MVP) des Turniers ausgezeichnet. (riz/sda)