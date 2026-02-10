Die Schweizer Biathleten werden im Einzel über 20 km unter Wert geschlagen. Beim Olympia-Rennen in Antholz verfehlen allesamt die Top 30.
Niklas Hartweg, vor einem Jahr in Lenzerheide noch WM-Fünfter im Einzel, liess nicht weniger als sechs Scheiben stehen. Auch Joscha Burkhalter und Sebastian Stalder mussten je drei Fehler hinnehmen, Jeremy Finello erhielt sogar sieben Minuten aufgebrummt. Und in der Loipe waren die Schweizer ebenfalls Mittelmass - mit Ausnahme von Finello.
Burkhalter, als 36. bester Schweizer, wies letztlich einen Rückstand von 5:50 Minuten auf den Sieger auf. Der Norweger Johan-Olav Botn, vor dieser Saison noch ein Unbekannter, setzte sich mit 20 Treffern durch. Er hielt den Franzosen Eric Perrot und seinen Kollegen Sturla Laegreid in Schach, die je einmal das Ziel verfehlten. Die Namen von Hartweg (59.), Stalder (60.) und Finello (63.) sind gegen Ende des Klassements zu finden. (riz/sda)
