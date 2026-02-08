Madeline Schizas nimmt aktuell gerade an ihren ersten Olympischen Spielen teil. Die Eiskunstläuferin aus Kanada vertritt ihr Land unter anderem im Team-Event, wo sie am Freitag auftrat. Gleichzeitig studiert die 22-Jährige aber auch noch Soziologie an der McMaster Universität von Ontario – und manchmal gehen Profisport und Studium nicht perfekt aneinander vorbei.Schizas geht derzeit mit einer Instagram-Story viral, in dem sie einen ihrer Dozenten um Aufschub bei der Deadline einer Arbeit bittet, die sie bis Freitag hätte einreichen müssen. Die gute Ausrede der Kanadierin? «Am Freitag stand ich bei Olympia im Einsatz und ich dachte, ich hätte bis Sonntag Zeit.» Ob die Bitte erfolgreich war, ist noch nicht bekannt.