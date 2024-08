Katie Ledecky steht in der Rangliste der erfolgreichsten Athletinnen und Athleten bei Olympischen Sommerspielen neu an dritter Position hinter ihrem US-Landsmann Michael Phelps und Larissa Latynina (UdSSR).



Die 27-jährige Ledecky ist seit mehr als einem Jahrzehnt die dominierende Schwimmerin auf den langen Crawl-Strecken. Sie schaffte in Paris wie zuvor in Tokio das Double über 800/1500 m. Der Triumph über 800 m Crawl am Samstag war für die nun neunfache Olympiasiegerin der vierte in Serie nach London, Rio und Tokio. Ledecky plant, auch bei den Heim-Spielen 2028 in Los Angeles an den Start zu gehen.

Bild: keystone

In Paris stiessen am Wochenende auch Caeleb Dressel und Isabell Werth neu in die ersten zehn vor. Der Schwimmer Dressel gehörte im Final zwar nicht dem siegreichen US-Quartett in der Mixed-Lagenstaffel an, doch sein Einsatz im Vorlauf zählt für die Statistik ebenfalls. Mit neunmal Olympia-Gold seit 2016 reiht sich der 27-Jährige an Position 7 ein.



Gleich hinter Dressel folgt die Dressur-Reiterin Werth, die nach dem Team-Olympiasieg und Rang 2 in der Einzelkonkurrenz mit achtmal Gold und sechsmal Silber neu deutsche Rekord-Medaillengewinner ist. Ihr erstes Olympia-Edelmetall gewann die 55-jährige Werth 1992 in Barcelona.



Kurz vor dem Eintritt in die Top 10 steht auch die Kunstturnerin Simone Biles. Die US-Überfliegerin steht bislang bei sieben Gold-, einer Silber- und zwei Bronzemedaillen. Am Montag folgen für die 27-Jährige noch die zwei Gerätefinals am Schwebebalken und am Boden. (nih/sda)