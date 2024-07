Die Wasserqualität in der Seine ist nach wie vor nicht ausreichend, um ein Sportevent durchzuführen. Wie Robert Michlmayr, der Sportdirektor im österreichischen Triathlonverband, der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Dienstag mitteilte, wurde der Wettbewerb der Männer bei den Sommerspielen in Paris auf Mittwoch verschoben.



Für die Schweiz bestreiten Adrien Briffod und Max Studer den Triathlon. Wegen zu schlechter Wasserqualität konnten der 29-jährige Westschweizer und der ein Jahr jüngere Solothurner die Trainings am Sonntag und Montag schon nicht im Fluss absolvieren.



Am Mittwoch ist ab 08.00 Uhr auch der Triathlon der Frauen angesetzt. Die Männer sollen danach um 10.45 Uhr starten. (sda/apa)