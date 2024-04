Liverpool verliert im Kampf um den Premier-League-Titel wichtige Punkte

Hängende Köpfe beim FC Liverpool Bild: www.imago-images.de

Rückschlag für Liverpool im Meisterrennen – Salah und Klopp liefern sich Wortgefecht

Die Mannschaft von Jürgen Klopp stolpert im Titelrennen der Premier League erneut. Dabei kämpfen sich die «Reds» bei West Ham zurück ins Spiel – vergeblich. An der Seitenlinie kam es während des Spiels zu einem Wortgefecht zwischen dem Coach und Mohamed Salah.

Der Traum von der Meisterschaft in England droht für den FC Liverpool endgültig zu platzen. Die «Reds» kamen am 35. Spieltag nicht über ein 2:2 (0:1) bei West Ham United hinaus und verlieren ausgerechnet in der finalen Saisonphase den Anschluss an die Tabellenspitze.

Liverpool mühte sich gegen tiefstehende Londoner, kam aber im ersten Durchgang nicht zu einem Treffer – lediglich den Pfosten traf Luis Diaz in der 40. Minute.

Jarrod Bowen brachte das Heimteam kurz darauf (43.) mit 1:0 in Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel (48.) besorgte Andy Robertson den Ausgleich für Liverpool. Ein Eigentor brachte die 2:1-Führung für Liverpool: Tomas Soucek wollte einen abgefälschten Schuss von Cody Gakpo klären, schoss aber seinen Keeper an. Eine knappe Viertelstunde vor Ende (77.) köpfte Michail Antonio den Ausgleich für West Ham. Liverpool konnte von den letzten fünf Ligaspielen nur eines gewinnen.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp hat als Tabellendritter nun 75 Punkte auf dem Konto, Spitzenreiter Arsenal (77) und der Zweite Manchester City (76) können nun davonziehen. City hat zudem noch ein Nachholspiel. Arsenal trifft am Sonntag im Londoner Derby auf Tottenham, die «Cityzens» gastieren bei Nottingham Forest.

Unzufriedener Salah

Kurz nachdem West Ham in der 77. Minute zum Ausgleich getroffen hatte, wechselte Liverpool-Trainer Klopp seinen Star-Stürmer Mohamed Salah ein. Vor der Einwechslung kam es zu einem Wortgefecht zwischen den beiden, Salah gestikulierte sichtlich genervt in Richtung seines Trainers. Der 31-Jährige war wohl unzufrieden über den späten Zeitpunkt seiner Einwechslung.

(t-online)