Quiz zur Schweizer Nati: Wie viele der 63 Debütanten seit 2010 kennst du?



bild: keystone

Wie viele der 63 Nati-Debütanten seit 2010 kannst du aufzählen?

Heute Abend um 20.45 Uhr bestreitet die Schweiz ein Testspiel gegen Finnland. Es gibt Vladimir Petkovic die Möglichkeit, mal wieder die zweite Garde auflaufen zu lassen.

Mit Torhüter Gregor Kobel steht bloss ein Spieler im Aufgebot, der bisher noch kein Spiel für die Schweizer Nationalmannschaft absolviert hat. Er könnte heute zu seinem Debüt kommen.

Seit 2010 haben in unserer Fussball-Nati satte 63 Spieler debütiert, für 16 davon blieb es bei einem einzigen Spiel für die Nationalmannschaft. Die meisten Spieler standen bei ihrem Nati-Debüt beim FC Basel unter Vertrag (12), die Young Boys (11) folgen dicht dahinter.

An wie viele Spieler kannst du dich noch erinnern?

Die Spielregeln

Gesucht sind die Schweizer Fussball-Nationalspieler, die seit 2010 ihr Debüt gegeben haben.

Es zählen sowohl Freundschafts- als auch Pflichtspiele.

Als Hinweis dient dir das Jahr des Debüts und der damalige Verein.

Du musst nicht auf Enter drücken. Ist ein Spieler richtig, wird er automatisch in die Lücke gefüllt.

Es reicht, den Nachnamen einzugeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Die Notenskala 50-63 Punkte: 6.0

45-49 Punkte: 5.5

40-44 Punkte: 5.0

35-39 Punkte: 4.5

30-34 Punkte: 4.0

Unter 30 Punkten: Nachsitzen​

