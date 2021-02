Quiz

Quiz zur Ski-WM: Gesucht sind alle Schweizer Medaillengewinner seit 1982



Kennst du alle Schweizer Medaillengewinner bei einer Ski-WM der letzten 40 Jahre?

Mit der Kombination der Frauen beginnt am Montag die alpine Ski-WM 2021 im italienischen Cortina d'Ampezzo. Die Schweiz schickt eine schlagkräftige Delegation in die Dolomiten. In jeder Disziplin hat Swiss-Ski das Potenzial, eine Medaille zu gewinnen.

Die Schweizer Athleten haben viele erfolgreiche Vorgänger. Alleine in den letzten vier Jahrzehnten holte die Schweiz bei Ski-Weltmeisterschaften an die hundert Mal Edelmetall. Kannst du dich noch an all die Medaillengewinner erinnern?

So geht's

Zähle die Schweizerinnen und Schweizer auf, die seit 1982 an alpinen Ski-Weltmeisterschaften eine Medaille gewonnen haben.

Der Nachname reicht.

Du musst die Namen nicht in einer bestimmten Reihenfolge eingeben.

Als Hinweise siehst du nebst dem WM-Jahr die Medaillenfarbe, die Disziplin und das Geschlecht.

Es läuft ein Countdown. Du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Na, wie warst du?

Der Notenschlüssel Die Bestleistung in der Redaktion waren 87 Punkte. Wieviele hast du?



86 bis 91 Punkte: 6

82 bis 85 Punkte: 5,75

78 bis 81 Punkte: 5,5

73 bis 77 Punkte: 5,25

68 bis 72 Punkte: 5

62 bis 67 Punkte: 4,5

57 bis 61 Punkte: 4

49 bis 56 Punkte: 3,5

42 bis 48 Punkte: 3

30 bis 41 Punkte: 2,5

15 bis 29 Punkte: 1,5

14 und weniger Punkte: 1



