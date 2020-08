Sport

Quizzticle

Fussball-Quiz: Kennst du die teuersten Transfers der Geschichte?



Bild: keystone

Quizzticle

Wie viele der 72 Fussballer, die mehr als 50 Mio. gekostet haben, kannst du aufzählen?

Der Fussballsommer zieht sich aufgrund der Corona-Pause in die Länge. So sind auch die Transferfenster in Europas Topligen noch bis im Oktober offen. Will heissen, reiche Klubs schieben bis dann zwei- oder dreistellige Millionenbeträge hin und her. Bisher gab es 72 Transfers, welche die Marke von 50 Millionen Euro* übertroffen haben – kannst du die betreffenden Spieler aufzählen?

*alle Daten von transfermarkt.ch

Die Regeln

Gesucht sind die Transfers von Fussballern, die mindestens 50 Millionen Euro an Ablöse gekostet haben. Kommt ein Spieler mehrmals vor, reicht es, wenn du ihn einmal eingibst.

Als Hinweis dienen dir die Ablösesumme und der abgebende sowie der aufnehmende Verein.

Es reicht, den Nachnamen der Spieler einzugeben.

Du musst die Namen nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Note 65–72: 6.0

60–64: 5.5

55–59: 5.0

45–54: 4.5

35–44: 4.0

Unter 34: Nachsitzen!​

