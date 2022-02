Im letzten Tram zu Peking oder ein Emmentaler ist kein Deutscher

Chaschs gsorget gä

Im letschte Tram

Me chader nüt me näh

Im letschte Tram

Mueschs näh wis chunnt

Im letschte Tram

I sore späte Stund.



Ufem letschte Tram

Im letschte Tram

S'chunnt alles us

Im letschte Tram

S′git kei Bluemestruss

Im letschte Tram

Bringt dir niemer dr Schmuus

Im letschte Tram

Dr Schuss isch dus

Im letschte Tram.



Mueschs nä wis chunnt

Im letschte Tram

I sore späte Stung

Im letschte Tram

Sisch nüme wit

Mitem letschte Tram

Sisch höchschti Zit

Im letschte Tram

Da weisch was drinne ligt

Im letschte Tram.