«Twelve Final Days» – emotionaler Trailer zu neuer Federer-Doku ist da

Eigentlich waren diese Bilder nie für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen, nun können sich Federer-Fans aber trotzdem freuen: Am 20. Juni kommt die neue Roger-Doku «Twelve Final Days» auf Amazon Prime Video – und es wird hochemotional.

Die neue Federer Doku «Twelve Final Days» kommt am 20. Juni auf Amazon Prime Video. Bild: Screenshot Amazon

«Hoffentlich werde ich die Taschentücher nicht gebrauchen, aber ich bin ein emotionaler Typ, man weiss also nie», sagt Roger Federer mit einem Lächeln auf den Lippen ins Mikrofon.

Der ehemalige Tennis-Superstar kehrt am 20. Juni zurück auf die grosse Bühne – zumindest auf die Streaming-Bühne.

«Twelve Final Days – eine Legende verlässt den Platz» ist eine Amazon-Prime-Dokumentation in Spielfilmlänge über die letzten 12 Tage in Roger Federers Karriere. Ein Kamera-Team begleitete den «Maestro» während seiner emotionalen Abschiedstournee beim Lavercup 2022 in London.

Den Trailer dazu hat der Streaminganbieter am Montagabend veröffentlicht. Und es ist gleich klar: Es wird hochemotional.

Holt die Taschentücher hervor, es wird emotional! Bild: Screenshot Youtube

Starregisseur, intime Einblicke

Eigentlich waren die Bilder nur für Familie und Freunde gedacht gewesen. Als dann aber die Verantwortlichen realisierten, dass man hier etwas Spezielles hat, folgte der Sinneswandel und ein Deal mit Prime Video wurde abgeschlossen. «Es ist eine sehr persönliche Doku, eine Momentaufnahme meines Lebens während dieser 12 Tage, die ziemlich hardcore und interessant ist», sagt Federer gegenüber Bloomberg.

In der Doku, bei der der preisgekrönte Regisseur Asif Kapadia (Senna, Amy) zusammen mit Joe Sabia Regie geführt hat, werden auch zahlreiche Tennis-Stars zu Wort kommen, unter ihnen seine ärgsten Rivalen Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray. Auch Mutter Lynette und Frau Mirka sind im Trailer zu sehen.

Es wird also hochemotional werden, «eine intime Reise durch die letzten Tage einer legendären Karriere», wie es im Trailer heisst.

Die Doku erscheint übrigens nur wenige Tage vor dem Start von Wimbledon – das Turnier, bei dem Federer achtmal gewinnen konnte und noch immer Rekordchampion ist.