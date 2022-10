Nächster Aufreger um Schach-Grossmeister – Gegenspieler köpft Niemanns König

Niemann selbst ging nicht auf die Provokationen seines Gegenspielers ein und wandte sich an den Schiedsrichter, um die Situation zu klären. Denn im Schach ist es grundsätzlich verboten, die Figuren des Gegners während eines Spielzugs anzufassen.

Fabiano Caruana, seines Zeichens ebenfalls Schach-Grossmeister und ein Superstar in der Schachszene, äusserte seinen Unmut über die Geschehnisse auf Twitter: «Höhepunkt der Respektlosigkeit erreicht. Sam enthauptete Hans‘ König»

In diesem Fall ist Niemann allerdings Opfer und nicht Täter. Im Spiel gegen Samuel Sevian kam es vor dem 45. Zug zu einer skurrilen Szene. Während Niemann noch über seinen nächsten Zug nachdachte, schnappte sich Sevian Niemanns König.

Die Schlagzeilen um den Schach-Grossmeister Hans Niemann werden nicht weniger. Nachdem die Betrugsvorwürfe gegen ihn immer lauter werden, ist der Amerikaner bei den US-Meisterschaften schon am nächsten Aufreger beteiligt.

Aktuell laufen die in den USA die nationalen Schachmeisterschaften. An diesen nimmt auch der zuletzt aufgrund von Betrugsvorwürfen im Fokus stehende Hans Niemann teil. Auch beim aktuellen Turnier scheint keine Ruhe um den 19-Jährigen einzukehren.

Cristiano Ronaldo sorgt wegen seiner frustrierenden Bankrolle bei Manchester United für den nächsten Aufreger. Und wird vom Klub dafür bestraft.

Der 37-jährige Portugiese verschwand beim überzeugenden 2:0-Heimsieg der Red Devils am Mittwochabend in der Premier League gegen Tottenham noch vor dem Abpfiff im Spielertunnel des Old Trafford, obwohl Trainer Erik ten Hag noch zwei Auswechslungen hätte vornehmen können. Darüber berichtete mehrere englische Medien übereinstimmend.