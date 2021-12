NHL-Youngster Zegras gibt den Assist des Jahres – und kann es selbst kaum glauben

Es gibt allerdings eine Szene, in der man ein solches Tor schon gesehen hat: Im Trailer zum Videspiel NHL 2006 von EA Sports. Doch nun ist aus Fiktion Realität geworden. (abu)

Trevor Zegras erklärt, was ihm in diesem Moment durch den Kopf ging.

«Den Puck so aufzunehmen ist etwas, das ich immer wieder probiere. Ich habe gemerkt, dass ich etwas Platz und Zeit habe. Sonny hat gerufen, ich soll den Michigan probieren. Dann habe ich den Puck einfach über das Tor gelupft und er hat eine grossartige Hand-Augen-Koordination», erklärt Zegras nach dem Spiel.

Es ist ein Kunststück, dem nur Superlativen gerecht werden. Wenn es nicht das Tor des Jahres ist – Connor McDavid möchte da auch noch ein Wörtchen mitreden –, dann ist es mindestens der Assist des Jahres. Bilder zeigen, dass Zegras selbst kaum glauben kann, was ihm und seinem Teamkollegen da gerade gelungen ist.

Stan Wawrinka auch nicht am Australian Open +++ U20-Natispieler Bichsel trifft in der CHL

Kommt Robert Mayer mit Ambri an den Spengler Cup?

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Vater in Deutschland tötet ganze Familie und sich selbst – aus Angst vor Verhaftung

Klubs in der National League und Swiss League führen einstimmig 2G in den Stadien ein

«Wir sind wütend»: IPS-Leiter hält den Politikern in der Corona-«Arena» den Spiegel vor

Genf und Waadt schicken 2000 Personen in Quarantäne +++ 2G in Deutschland

Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

Seit Impfbeginn sind in der Schweiz 14 Geimpfte verstorben – und 437 Ungeimpfte

Peter Jacksons «The Beatles: Get Back» wirft gängige Meinungen über den Haufen

«Impfen, what else»: Corona-Kampagne in Deutschland Viralhit – Schweizer Firmen blocken

Diese Suizidkapsel ist jetzt in der Schweiz zugelassen – und wird wohl bald eingesetzt

Milan taucht gegen Liverpool ++ Atlético im Achtelfinal ++ Haaland trifft doppelt

In den Gruppen A bis D war am letzten Spieltag nur noch ein Platz in den Achtelfinals der Champions League zu vergeben. Den schnappte sich Atlético Madrid mit einem 3:1-Sieg beim FC Porto.

Milan scheidet nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Liverpool als Gruppenletzter aus den Wettbewerben aus. Die «Rossoneri» wussten den für sie günstigen Umstand nicht zu nutzen, dass Liverpools Trainer Jürgen Klopp den meisten Stammkräften eine Pause gönnte, sie grösstenteils gar nicht mitreisen liess.