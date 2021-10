Wenn die MLS etwas kann, dann sind es Spektakeltore (und Goaliefehler)

Willkommen in der Major League Soccer! Das taktische Niveau ist in der nordamerikanischen Fussballige eher bescheiden. Doch Spektakel und Unterhaltung, das können sie in der Liga, in der Altstars gerne ihren Karriere-Herbst verbringen.

In der Nacht auf heute etwa fielen gleich zwei unfassbar spektakuläre Tore. Das Erste ist ein Fallrückzieher von Portland-Stürmer Dairon Asprilla. Doch ebenfalls etwas dem Schema der MLS entsprechend profitiert der Kolumbier bei seinem Tor von einem haarsträubenden Fehler des gegnerischen Goalies. JT Marcinkowski von den San Jose Earthquakes kann einen einfachen Ball nicht festhalten und gibt Asprilla so die Möglichkeit, zu brillieren. Portland gewinnt am Ende mit 2:0.

Das zweite, fast noch etwas schönere Tor des Abends fällt im Spiel zwischen den Columbus Crew und Orlando City. Dort fasst sich Lucas Zelarayan in der 61. Minute ein Herz, zieht aus gut 20 Metern mit dem Aussenrist ab und trifft herrlich in die weite obere Ecke. Das 3:1 ist beim 3:2-Heimsieg am Ende auch der Siegtreffer – und das ohne haarsträubenden Patzer im Vorfeld. (abu)