Sport

Schaun mer mal

Egal wie beweglich du bist, Andri Ragettli ist schlangenmenschlicher



Egal wie beweglich du bist, Andri Ragettli ist schlangenmenschlicher

Ob Andri Ragettli Freeskier oder Snowboarder ist, wissen wohl die wenigsten mit Sicherheit. Der Olympiateilnehmer ist auf zwei Brettern unterwegs, er war der erste, dem auf Skis ein Quad Cork 1800 gelang. Primär ist Ragettli für seine Instagram-Videos bekannt. Im jüngsten Werk legt er erneut Zeugnis seiner Beweglichkeit ab. Der Bündner balanciert ein Glas in einem Schuh auf seinem Fuss, während er sich am Boden liegend einmal um die Achse dreht. Ragettli schafft es, ohne etwas zu verschütten, was Fussballer Johan Djourou mit dem Satz kommentiert: «Wir wissen alle, dass du Klettverschluss an deinen Schuhen hast!» (ram)

Umfrage Vervollständige den Satz! Wenn ich das mache, … … dann sieht das ganz genau so aus.

… dann hole ich mir einen Kreuzbandriss.

… dann will ich zuerst wissen, was im Glas ist.

… dann melde ich mich beim Zirkus Knie.

… dann bringt ihr wieder nichts, ihr watson!

Abstimmen 2 … dann sieht das ganz genau so aus. 0%

… dann hole ich mir einen Kreuzbandriss. 0%

… dann will ich zuerst wissen, was im Glas ist. 0%

… dann melde ich mich beim Zirkus Knie. 0%

… dann bringt ihr wieder nichts, ihr watson! 0%

Mehr von Andri Ragettli

Abonniere unseren Newsletter