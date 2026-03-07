sonnig
Gold für Schweizer Robin Cuche in der Abfahrt

07.03.2026, 12:2507.03.2026, 12:25

Robin Cuche gewinnt an den Paralympics in der Abfahrt Kategorie Stehend Gold. In Cortina d'Ampezzo holt der Neuenburger an seinen bereits vierten Paralympics die erste Medaille unter den fünf Ringen.

Robin Cuche holt Gold.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Der Sieg für den Neffen von Didier Cuche ist verdient. Der 27-jährige Robin Cuche hat in dieser Saison die Abfahrts-Wertung gewonnen.

Die Startnummer 13 brachte Cuche im Rennen, das oben am legendären Tofana-Schuss gestartet wurde, Glück. Er hielt seine ärgsten Konkurrenten, den Franzosen Arthur Bauchet und den Russen Alexej Bugajew, um 0,61 beziehungsweise 1,15 Sekunden in Schach. Theo Gmür, der 2018 Gold und 2022 Bronze in der Abfahrt gewonnen hatte, klassierte sich im 6. Rang. Der 19-jährige Emerick Sierro verpasste die Top Ten.

Im Para-Skisport wird die effektive Laufzeit mit einem Faktor je nach Behinderungsgrad verrechnet, um unterschiedliche Behinderungsgrade auszugleichen. (hkl/sda)

