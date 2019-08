Sport

Neymar fordert Cristiano Ronaldo zum Boxkampf heraus 👊🏻👊🏻



Diesen Kampf sähen wir gerne – Neymar im Boxring mit Cristiano Ronaldo

Wenn wir von «Promi-Boxen» hören, dann treffen sich da in aller Regel zwei abgehalfterte Ex-Halb-Cervelatpromis in einem Ring, weil einer Schulden hat und der andere sein nächstes Album promoten will (das auch ein Flop wird). Doch hier begegnen sich zwei der berühmtesten Fussballer der Welt mit Boxhandschuhen: Neymar und Cristiano Ronaldo. Zum Treffen kommt's für eine portugiesische TV-Werbung.

Der Clip gibt leider keine Antwort auf die Frage, wer gewinnt. Böse Zungen unterstellen einem der beiden Superstars aber ja eh, dass er sich auch ohne gegnerische Berührung gerne auf dem Boden wälzt …

Ein zweiter Werbespot zeigt Neymar und Ronaldo, wie sie gegeneinander Tischtennis spielen. Dabei brillieren sie auch mit Essstäbchen als Schläger:

