114 Strafminuten – der Test zwischen San Jose und Vegas hatte es in sich



In einigen Tagen beginnt die neue NHL-Saison. Da will sich jeder Spieler aufdrängen – mit allen Mitteln. Im Vorbereitungsspiel zwischen den Vegas Golden Knights und den San Jose Sharks übertrieben es jedoch einige mit ihrem Einsatz. Am Ende resultierten 114 Strafminuten, alleine Sharks-Star Evander Kane steuerte 27 Minuten bei. Timo Meier musste zwei Mal für zwei Minuten raus, ein Skorerpunkt gelang ihm bei der 1:5-Niederlage seiner Sharks dagegen nicht.

Für Zündstoff zum Start der neuen Saison ist also gesorgt – die Sharks und die Golden Knights treffen zum Auftakt gleich zwei Mal aufeinander. (ram)

