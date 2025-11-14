freundlich12°
Die Schweiz steht an der U17-WM im Achtelfinal

Switzerland&#039;s Jill Stiel, left, celebrates after scoring the 3:0 goal next to Switzerland&#039;s Nevio Scherrer, right, during the FIFA Under-17 World Cup, round of 32 soccer match between Switze ...
Jill Stiel jubelt über seinen Treffer zum 3:0.Bild: keystone

Die Schweizer U17 steht nach souveränem Sieg im WM-Achtelfinal

14.11.2025, 15:5614.11.2025, 16:28

Der Traum vom grossen Erfolg an der U17-WM in Katar lebt weiter: Die Schweiz setzt sich souverän 3:1 gegen Ägypten durch und steht damit im Achtelfinal, wo sie auf den Sieger vom Duell Irland gegen Kanada trifft.

Zu Beginn hatte Ägypten zwar mehr vom Spiel, doch nutzte Nevio Scherrer vom FC St.Gallen die Chance, die sich ihm in der 16. Minute bot zum 1:0 für die Nati. Dem Führungstor war eine Balleroberung vorhergegangen, nach welcher sich die Schweizer über die rechte Seite in den Strafraum kombinierten. Adrien Llukes spielte dann in die Mitte, die Verteidiger kamen nicht an den Ball und so stand Scherrer am linken Pfosten völlig frei.

Switzerland&#039;s Nevio Scherrer, left, fights for the ball with Egypt&#039;s Hamza Eldegawy, right, during the FIFA Under-17 World Cup, round of 32 soccer match between Switzerland and Egypt, at the ...
Nevio Scherrer sorgte für den Führungstreffer.Bild: keystone

Danach entwickelte sich im Aspire Zone Komplex von Al Rayyan eine ausgeglichene Partie, in der die Ägypter zwar häufiger schossen, die Schweiz aber die deutlich gefährlicheren Chancen hatten. In der 39. Minute sorgte Ethan Bruchez von Lausanne-Sport für das 2:0, das erneut sehr schön herausgespielt wurde.

Das Tor von Ethan Bruchez.Video: SRF

In der zweiten Halbzeit traf dann auch noch FCZ-Mittelfeldspieler Jill Stiel. Ägyptens Defensive liess den Sohn von Arne und Neffe von Jörg Stiel einfach gewähren, woraufhin dieser aus rund 18 Metern ins untere rechte Eck abschloss.

Jill Stiel sorgt für das dritte Schweizer Tor.Video: SRF

Zwar verkürzte Ägypten in der Nachspielzeit noch – Goalie Noah Brogli, der den verletzten Théodore Pizarro ersetzt, kam dabei keine Schuld zu – doch liess das Team von Trainer Luigi Pisino nichts mehr anbrennen und sicherte sich bei der ersten WM-Teilnahme seit dem Titelgewinn 2009 einen Platz im Achtelfinal, der am Dienstag stattfindet. (nih)

Zlatan, Pippi und Ikea – wie gut kennst du Nati-Gegner Schweden?
Mehr Sport:
Themen
So sahen die Schweizer Spieler der U17-WM 2009 aus
1 / 25
So sahen die Schweizer Spieler der U17-WM 2009 aus

So sahen die Spieler der Schweizer U17-Nationalspieler 2009 vor über 16 Jahren aus.
quelle: ap / segun ogunfeyitimi
Seehund flüchtet vor Orcas auf ein Boot
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
