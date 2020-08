Sport

Schaun mer mal

BVB: Haaland und Moukoko müssen singen – Kollegen lachen sich schlapp



Haaland, Moukoko und Co. müssen singen – und die Teamkollegen lachen sich schlapp

Es ist bei Borussia Dortmund unausweichliche Tradition. Vor versammelter Mannschaft müssen die BVB-Neuzugänge im Sommertrainingslager einen Song zum Besten geben. Am Samstagabend in Bad Ragaz war es nun so weit – sehr zur Freude der Teamkollegen, die natürlich alles filmten und die Videos von den Gesangskünsten auf ihren Social-Media-Kanälen teilten.

Thomas Meunier machte mit «Wonderwall» von Oasis den nicht sehr stimmgewaltigen Anfang, Mateu Morey legte mit «Ai Se Eu Te Pego» von Michel Telo nach. Dann bestieg Erling Haaland den Stuhl und versuchte sich an «Three little Birds» von Bob Marley. «Gar nicht so schlecht», rief ein Teamkollege, was man dann von Jude Bellingham später nicht behaupten konnte. Sein «So Sick» von Ne-Yo trug der junge Engländer nicht allzu enthusiastisch vor.

Emre Can griff schliesslich zu einem cleveren Trick. Er wählte extra ein türkisches Lied, «damit ihr es nicht versteht». Den krönenden Abschluss machte BVB-Toptalent Youssoufa Moukoko, der ein kleines Tänzchen aufführte. Jadon Sancho und Dan-Axel Zagadou lachten sich schlapp und längst nicht alle konnten sich mehr auf ihren Stühlen halten ...

Auf dem Platz stellten sich die BVB-Stars am Tag danach dann übrigens deutlich besser an als auf Show-Bühne. Im zweiten Testspiel gegen Austria Wien siegte das Team von Lucien Favre gleich mit 11:2. Der 17-jährige Giovanni Reyna brillierte mit einem Doppelpack, auch Neuzugang Bellingham traf. Top-Torjäger Haaland war beim Test in Altach nicht dabei, er trainierte stattdessen individuell im Trainingscamp in Bad Ragaz SG.

Wie schon beim 6:0-Erfolg im ersten Test am vergangenen Mittwoch gegen den SCR Altach experimentierte Favre bei der Aufstellung. Neuzugang Thomas Meunier kam in der Innenverteidigung zum Zug, neben Reyna und dem 19-jährigen Torschützen Immanuel Pherai kam auch der 18-jährige Flügelstürmer Ansgar Knauff von Beginn weg zum Einsatz. Genauso übrigens wie der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji. (pre)

