Mountainbikerin Jolanda Neff zieht mit Video Coronakrise ins Lächerliche



Bild: KEYSTONE

Mountainbike-Star Jolanda Neff pflanzt Biskuits, um Corona-Krise zu überleben …

Mountainbikerin Jolanda Neff befindet sich nach einem schweren Trainingsunfall auf dem Weg zurück. Die 27-Jährige beschäftigt sich derzeit aber nicht bloss mit dem Formaufbau, sondern – es gibt ja kein Vorbeikommen – auch mit der Corona-Krise. Neff hat ein Video gepostet, in dem sie einen «Überlebenstipp» gibt: In einer Blumenkiste pflanzt die Ostschweizerin Biskuits ihres Sponsors an.

«Bleib gesund, bleib zuhause, bereite deinen Garten vor und vergiss nicht, ein bisschen Spass zu haben!», schreibt Neff zum Video. «Die Lage ist ernst, aber denk daran, dass Lachen dein Immunsystem kräftigt. Es ist das Beste, was du aus der Situation machen kannst», findet Neff und zeigt damit zumindest im Begleittext Ansätze einer Vorbildfunktion, die sie als eine der bekanntesten Sportlerinnen der Schweiz hat. (ram)

