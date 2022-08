Auch Spiderman rannte mit: Teilnehmer des Marathons in Mexico City. Bild: keystone

Betrunkener schüttet Rum in die Becher von Marathon-Läufern

Vielleicht hat es der Mann einfach nur gut gemeint mit den Teilnehmern des Marathons in Mexico City am Sonntag. Als er in den frühen Morgenstunden nach Hause läuft, entdeckt er die schon bereitgestellten Gatorade-Becher für die Läufer.

Er schnappt sich die Rumflasche, die er noch in der Hand hält, und schüttet seinen Inhalt aus. «Die Läufer werden schweben», hört man ihn auf einem Video sagen. «Das wird das beste Rennen der Geschichte!»

Glück für die Läufer: Der Marathon ging ohne Zwischenfall über die Bühne. Sie fanden erst nach dem Rennen heraus, dass ihnen möglicherweise Alkohol ins Getränk geschüttet wurde.

Für den Panscher könnte es dennoch Konsequenzen geben, wenn er gefunden wird. Die Veranstalter kündigten an, die Überwachungskameras der Gegend zu sichten, um den Übeltäter zu ermitteln. «Wir hoffen, dass diese Person nach diesem schweren Vergehen mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft wird», hiess es in einer Mitteilung. (ram)