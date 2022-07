Video: watson

Paulo Dybala wird in Rom vorgestellt und tausende Fans sorgen für Gänsehaut-Moment

Paulo Dybala spielt neu für die AS Rom. Der argentinische Stürmer wechselte ablösefrei von Juventus Turin zu den Römern – ein Coup, denn eigentlich wurde erwartet, dass Dybala sich Inter Mailand anschliesst. Umso grösser ist die Euphorie in der italienischen Hauptstadt über den Neuzugang.

Tausende von Fans standen gestern Abend auf dem Palazzo della Civiltà Italiana in Rom, als Dybala von seinem Klub offiziell vorgestellt wurde. Als sie die Vereinshymne anstimmten, sorgten sie für einen Gänsehautmoment. Der Argentinier setzte sich hin und genoss beinahe ungläubig die ihm entgegengebrachte Liebe.

Die Vorstellung hat beim Stürmer auch die Vorfreude auf die neue Saison geweckt: «Mit allem, was ich heute erlebt habe, kann ich es kaum erwarten, im Stadio Olimpico vor der Südkurve einzulaufen», erklärte der Argentinier. Saisonstart in der italienischen Serie A ist am 13. August. (abu/aya)