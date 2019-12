Sport

Schaun mer mal

Neuer Ohrwurm – soooo viel Liebe für Gladbachs Nati-Held Breel Embolo 😍



Der Nati-Ohrwurm «Oh Embolo, oh Embolo» wird vielleicht bald von einem anderen Gassenhauer abgelöst. Als Stürmer Breel Embolo heute Vormittag zum Training bei Borussia Mönchengladbach erscheint, wird er mit einem neuen Song empfangen: Gladbachs Stadionsprecher Torsten Knippertz (an der Gitarre) und der Social Media Manager Christian Strassburger feiern Embolo zur Melodie von Umberto Tozzis Klassiker «Ti Amo».

BREELianten Start in die Woche 💚 pic.twitter.com/icDRCa15eQ — Borussia (@borussia) December 2, 2019

Der 22-jährige Basler ist der Mann der Stunde bei den «Fohlen». Beim 4:2-Sieg gegen Freiburg am Sonntag war er mit zwei Toren und einem Assist überragend, Borussia Mönchengladbach geht als Tabellenführer voller Selbstbewusstsein in den Spitzenkampf gegen Bayern München am nächsten Samstag. Und wer weiss, ob man die Fans im Borussia-Park den neuen Embolo-Hit singen hört. (ram)

