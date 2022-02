So irre brüllt Köln-Trainer Baumgart in der Quarantäne seinen TV an

Im Heimspiel gegen den SC Freiburg musste der FC jedoch auf seinen Vulkan in der Coaching Zone verzichten. Baumgart befindet sich nach einem positiven Corona-Test in häuslicher Isolation. Das hat den 50-Jährigen jedoch nicht davon abgehalten, ebenso laut brüllend und ausufernd gestikulierend das Spiel im heimischen Wohnzimmer zu verfolgen wie er es sonst im Stadion macht.

Steffen Baumgart ist seit vielen Jahren für sein leidenschaftliches Temperament an der Seitenlinie bekannt. So war es schon beim SC Paderborn , den er als Trainer aus der 3. in die Bundesliga führte, und so ist es aktuell auch beim 1. FC Köln , mit dem er sich anschickt, im Kampf um die Champions-League-Plätze mitzumischen.

Wegen eines positiven Corona-Tests verpasste Köln-Trainer Steffen Baumgart das Heimspiel seines FC gegen den SC Freiburg. Mitgefiebert wurde dennoch, wie ein von seiner Tochter aufgezeichnetes Video beweist.

