Nach diesem heftigen Foul droht Zlatan Ibrahimovic eine Sperre in den WM-Playoffs

Mit einer 1:0-Auswärtsniederlage in Spanien hat Schweden gestern Abend die direkte WM-Qualifikation verpasst. Nun müssen die Skandinavier dem Umweg über die Playoffs gehen. Doch es scheint derzeit realistisch, dass die Mannschaft im März zumindest im Hinspiel auf Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic wird verzichten müssen.

Der 40-Jährige leistete sich im gestrigen Spiel in Sevilla in der Nachspielzeit ein Frustfoul. Der checkte bei einer Ecke seinen Gegenspieler Cesar Azpilicueta heftig in den Rücken, sodass der Spanier Gesicht voran in einen Teamkollegen flog.

Ibrahimovics Foul an Azipilicueta. Video: streamable

Im Spiel gab es für «Ibra» nur eine gelbe Karte, auch der Videoassistent meldete sich nicht zu Wort. Aufgrund der Verwarnung wird der Schwede mindestens das Hinspiel in den Playoffs mit einer Gelbsperre verpassen. Und es ist nicht auszuschliessen, dass noch eine zusätzliche Strafe dazukommt.