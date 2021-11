Zürcher Spielerinnen feiern das Terchouns Führungstor. bild: srf

FCZ Frauen gewinnen das Derby gegen GC – Servette neu erster Verfolger

FC Zürich – GC 2:0

Zürcher Derby und zugleich Spitzenkampf: Mit einem Sieg beim FCZ hätte GC die Tabellenspitze übernehmen können. Doch bezüglich Konjunktiv wusste schon Lothar Matthäus: Wäre, wäre, Fahrradkette. Es klappte nicht mit einem Sieg von GC, weshalb die FCZ Frauen ihre Führung ausbauten.

Meriame Terchoun erzielte nach rund einer halben Stunde den zu dieser Zeit verdienten Führungstreffer. Die Partie blieb offen, ehe Martina Moser eine Viertelstunde vor dem Ende auf 2:0 erhöhte. Dabei blieb es auf dem Heerenschürli.

Servette – Basel 3:0

Erster FCZ-Verfolger ist neu Servette. Der Meister aus Genf zeigte sich von der 0:7-Klatsche in der Champions League gegen Chelsea gut erholt und schlug den FC Basel 3:0. Nationalspielerin Sandy Maendly schnürte einen Doppelpack, dazwischen traf die Polin Natalia Padilla. Servette liegt drei Punkte hinter dem FC Zürich.

YB – Aarau 2:3

Spektakulär verlief die Partie im Berner Wankdorfstadion zwischen YB und Aarau. Das Gästeteam zog mit drei Toren zwischen der 17. und der 31. Minute auf 3:0 davon. «Wir müssen von Anfang an bereit sein, sonst erhältst du diese Tore und das ist nicht lustig», ärgerte sich YB-Spielerin Flavia von Känel hinterher im SRF. «Das ist uns nicht zum ersten Mal passiert, da müssen wir uns schon hinterfragen.»

Aarau schien damit vorentscheidend vorne zu liegen, doch YB kämpfte sich noch einmal heran. Zu mehr als den zwei Treffern von Simona Petkova (67.) und Malaurie Granges (82.). reichte es jedoch nicht mehr. Aarau rückte dank dem zweiten Saisonsieg bis auf zwei Punkte an YB heran. «Es war eine tolle Teamleistung, wir werden für unsere harte Arbeit belohnt», schwärmte Aaraus Flavia Näf und freute sich: «So macht das Spass!»

St.Gallen – Luzern 4:0

Klare Sache im Espenmoos: Der Heimsieg von St.Gallen-Staad geriet nie in Gefahr. Stephanie Brecht brachte die Grün-Weissen früh in Führung, danach warf sich Luzerns Torhüterin Lourdes Carmen Romero den Ball zum 0:2 gleich selbst ins Netz. Nach der Pause trafen Eva Bachmann und Valeria Iseli zum ungefährdeten Erfolg des FCSG, der damit seinen Platz in der vorderen Tabellenhälfte festigte.

Yverdon – Lugano 2:0

Endlich ein Sieg! Im Duell der zwei Habenichtse am Tabellenende gewann Yverdon, das sich dank den ersten Punkten der Saison an Lugano vorbeischob. Die Tessinerinnen sind damit nach acht Runden das letzte Team der Women's Super League, das auf den ersten Dreier in dieser Saison wartet. Tanja Bodenmann (13.) und Mia von Ballmoos (61.) trafen für Yverdon.

