So wie der «Wurmmann» trifft sonst auch nur Zlatan Ibrahimovic

Wer sich gestern Abend gegen die Champions League und für die englische League One entschieden hat, kam ebenfalls auf seine Kosten. Beim 2:0-Sieg von Cambridge United bei den «Shrimps» von Morecambe erzielte Ben Worman ein Wundertor. Der «Wurmmann» nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an, dreht sich und zieht mit dem gleichen Fuss volley ab. Was für ein Tor!

(ram)