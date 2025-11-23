Granit Xhaka vor dem Auswärtsspiel bei Fulham. Bild: www.imago-images.de

So herzig kümmert sich Xhaka um ein Einlaufkind

Diesen Tag wird dieser kleine Junge dank Granit Xhaka wohl nie vergessen. Vor der Partie zwischen Fulham und Sunderland warteten die Einlaufkinder auf die Spieler. Als Xhaka sein Einlaufkind trifft, bemerkt der Schweizer, dass der kleine Junge mit der Kälte und dem strömenden Regen zu kämpfen hat. Der Sunderland-Kapitän zögert keine Sekunde und kümmert sich um den Jungen. Der 33-Jährige legt seine Jacke ab und zieht sie dem frierenden Kind über. Zwar ist ihm diese klar zu gross, aber das Strahlen in seinem Gesicht ist riesig. Auch die Schuhe werden noch extra von Xhaka gebunden.

Granit Xhaka sorgt sich um sein Einlaufkind. Video: instagram/premier league

Beim gemeinsamen Einlaufen in das Heimstadion von Gegner Fulham schaut Xhaka weiterhin vorsorglich auf den Jungen, und dieser durfte noch mit den gegnerischen Spielern und den Schiedsrichtern abklatschen.

Die Partie lief dann weniger erfreulich für Granit Xhaka und Aufsteiger Sunderland. Fulham setzte sich dank eines Treffers in den Schlussminuten knapp mit 1:0 durch. Trotzdem liegt Sunderland auf dem starken 6. Platz. (riz)