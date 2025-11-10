Hochnebel
Atlético Ottawa wird kanadischer Meister – dank Traumtor im Schneesturm

November 10, 2025, Ottawa, On, Canada: Atletico Ottawa s David RodroÂguez 7 losses his footing as he crashes into Atletico Ottawa s Monty Patterson 12 during second half Canadian Premier League finals ...
David Rodriguez (in rot-weiss) wurde zum Helden für Atlético Ottawa.Bild: www.imago-images.de

Das Wetter? Kanadisch garstig. Das Tor? Ein absoluter Traum!

10.11.2025, 08:30

Wintereinbruch in der kanadischen Hauptstadt Ottawa. Das alleine ist im November bloss deshalb eine Meldung wert, weil dort das entscheidende Finalspiel in der kanadischen Premier League zwischen Atlético Ottawa und dem Cavalry FC aus Calgary stattfand. So entwickelte sich ein dramatisches, langes Spiel bei garstigen Bedingungen – und mit einem absoluten Traumtor.

Schon der Anpfiff konnte nur verspätet stattfinden, weil das Feld (glücklicherweise liegt im Stadion von Ottawa seit vier Jahrzehnten Kunstrasen) zuerst, so gut es ging, vom Schnee befreit werden musste. Der Dauerschneefall ging aber auch nach dem Beginn weiter, weshalb die Partie immer wieder unterbrochen werden musste, damit die Linien freigeschaufelt werden konnten. In der 16. Minute griff Ottawa-Goalie Nathan Ingham selbst zur Schaufel und half, das Spiel schnellstmöglich wieder fortzusetzen.

Nicht nur die Spieler, sondern auch über 13'000 Fans trotzten dem Schneesturm und sie sahen, wie die Gäste aus Calgary in der 33. Minute in Führung gingen. Fraser Aird verwandelte einen Penalty.

Und dann kam der erste von zwei grossen Momenten von David Rodriguez. Der US-Amerikaner stand nach Chaos im Calgary-Strafraum am richtigen Ort und traf spektakulär mit einem Fallrückzieher via Lattenunterkante zum 1:1-Ausgleich.

Bicycle kick goal by David Rodriguez in snow storm in Canadian Premier League final in Ottawa (Atletico Ottawa 1-1 Cavalry FC)
byu/Wolf99 insports

Mit 1:1 ging das Spiel in die Pause und weil keine weiteren Tore mehr fielen, nach 90 Minuten in die Verlängerung. Die Teams wurden gefragt, ob sie aufgrund der immer noch garstigen Bedingungen direkt zum Penaltyschiessen übergehen wollen, was allerdings beide ablehnten. Stattdessen wurde das Spiel unterbrochen, damit das Feld mit Schneepflügen von der weissen Last befreit werden kann.

Nach rund einer Stunde konnte die Verlängerung – unter etwas besseren Bedingungen – beginnen. Und in der 107. Minute schlug erneut die Stunde von David Rodriguez. Der offensive Mittelfeldspieler ging auf der linken Seite vergessen und bezwang Calgary-Goalie Marco Carducci zum entscheidenden 2:1.

Auch der Jubel war bemerkenswert. Einerseits, weil Rodriguez beinahe in die riesige Schneemauer hinter dem Tor rutschte. Andererseits, weil es der erste Meistertitel für Atlético Ottawa, das 2020 gegründete Partnerteam von Atlético Madrid, war. So endete ein verrücktes Spiel mehr als vier Stunden nach dem geplanten Anpfiff.

November 9, 2025, Ottawa, On, Canada: Atletico Ottawa s Ballou Tabla (13) raises the North Star Cup following Atletico OttawaöÄÃ s victory over Cavalry FC in extra time during the Canadian Premier Lea ...
Die Spieler von Atlético Ottawa feiern den Titel …Bild: IMAGO / ZUMA Press
November 9, 2025, Ottawa, On, Canada: An Atletico Ottawa fan celebrates his teamsöÄÃ victory over over Cavalry FC following extra time during the Canadian Premier League finals soccer action in Ottawa ...
… und auch die Fans lassen sich vom Schneesturm die Laune nicht verderben.Bild: IMAGO/ZUMA Press

(abu)

