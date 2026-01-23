Diese eckige Laufbahn ist kein KI-Fehler, sondern wirklich echt

Nanu, was ist das denn?!

Bilder einer Sportstätte machen gerade die Runde, weil das Runde Ecken hat.

Eines ist klar: Die haben «kein Egge ab». Bild: Padang Besar Municipality office

Wir sehen das neue Stadion in Padang Besar, einer Kleinstadt in Malaysia, an der Grenze zu Thailand gelegen. Es sorgt für Aufsehen, weil um die Rasenfläche eine Leichtathletikbahn installiert wurde, die keine Kurven, sondern fast rechteckige Winkel besitzt.

Beim Blick auf den Kalender wird klar: Um einen April-Scherz kann es sich nicht handeln. Und es war auch keine Künstliche Intelligenz am Werk, die sich vertan hat. Des Rätsels Lösung lieferte der frühere Bürgermeister der Stadt.

Die Bahn sei nie für Leichtathletik-Wettkämpfe vorgesehen gewesen, sagte Dech-it Khaothong zur «Bangkok Post». Es habe zu wenig Platz für eine übliche Rundbahn gehabt. «Die Bahn war nie für sportliche Zwecke gedacht, sondern nur als Fitnesspfad fürs Gehen.»

Der Politiker erklärte weiter, man habe sich entscheiden müssen: Kleiner Fussballplatz plus Leichathletik-Rundbahn oder ein der Norm entsprechender Fussballplatz ohne Rundbahn. Die Entscheidung sei pro Fussball ausgefallen. Dieser Platz habe internationale Masse.

Wer weiss, ob dank der neuen Sportstätte eines Tages massenhaft Talente aus Padang Besar in die Nationalmannschaft stürmen. Brauchen könnte sie Malaysia auf alle Fälle. Für Weltmeisterschaften hat sich das 35 Millionen Einwohner grosse Land noch nie qualifizieren können. Selbst bei Asienmeisterschaften kam Malaysia noch nie über die Vorrunde hinaus. (ram)