Brillant: «Stan the Man» mit seiner berühtem Jubelgeste. Bild: keystone

Marathon-Stan wie in alten Zeiten! Wawrinka gewinnt Fünf-Satz-Thriller

Nach 4:33 Stunden steht Stan Wawrinka an den Australian Open in Melbourne in der 3. Runde. Der bald 41-jährige Waadtländer schlug den französischen Qualifikanten Arthur Géa in fünf Sätzen.

Stan Wawrinka (ATP 139) lieferte in Melbourne noch einmal ein echtes Muster dessen ab, was ihn seine gesamte Karriere ausgezeichnet hatte. Nach gut viereinhalb Stunden behielt er gegen den 19 Jahre jüngeren Grand-Slam-Debütanten Arthur Gea (ATP 198) im finalen Match-Tiebreak die Oberhand.

Der Matchball und der Jubel. Video: SRF

Wawrinka machte am Ende sogar den frischeren Eindruck als der Südfranzose. Dieser spielte erstmals in einer Partie mehr als drei Sätze, der Schweizer seinen 58. (!) Fünfsätzer, 31 davon gewann er.

Bereits im vierten Satz stand die Partie auf Messers Schneide. Wawrinka gab eine 3:0-Führung wieder her, überstand dann aber eine schwierige Phase und kam schliesslich dank einem brillanten Rückhand-Passierball zum Break und Satzausgleich. Mehrmals brillierte er seinem Paradeschlag wie zu seinen besten Zeiten. «Leider ist sie nicht mehr ganz so gut, wie sie es einmal war», bedauerte er danach im Platz-Interview.

Was für ein Satzball! Wawrinka erzwingt den 5. Satz. Video: SRF

Auch im Entscheidungssatz führte Wawrinka 2:0, musste Gea aber wieder herankommen lassen. Im Tiebreak kämpfte der 21-jährige Franzose dann aber mit Krämpfen, während der dreifache Grand-Slam-Champion die Nerven behielt. Nun ist er der älteste Spieler in der 3. Runde eines Major-Turniers, seit Ken Rosewall dies am Australian Open 1978 als 44-Jähriger schaffte.

Für Wawrinka geht es am Samstag in der 3. Runde gegen die Weltnummer 9 Taylor Fritz (USA) weiter. Er sei erschöpft, sagte der Schweizer. Wie er sich nun erhole, wisse er noch nicht, «aber vielleicht schnappe ich mir als erstes ein Bier». Wie schon nach dem Auftaktsieg bedankte er sich beim Publikum, das ihm viel Energie gebe. «Ich bin nicht mehr der Jüngste, ich brauche diese Zusatz-Power.»

Zwei grandiose Punkte im Tiebreak des 5. Satzes. Video: SRF

Im ersten Satz war der dreifache Grand-Slam-Champion nach einem nervösen Start schnell 1:3 in Rückstand geraten und konnte dieses Handicap nicht mehr wettmachen, auch weil er drei Breakchancen nicht nutzte. Im zweiten Durchgang wendete er das Blatt, in dem er dem jungen Franzosen zum 3:1 erstmals den Aufschlag abnahm. Auch im dritten Satz entschied ein einziges Break, das gegen Wawrinka zum 3:5 aus ziemlich heiterem Himmel kam.

Die Statistiken zum Spiel: grafik: sofascore.com

Nicht völlig überraschend kam hingegen der starke Auftritt von Arthur Gea. Er hatte in der Vorbereitung ein Challenger-Turnier auf Neukaledonien gewonnen und die Qualifikation sowie die 1. Runde gegen die Weltnummer 19 Jiri Lehecka ohne Satzverlust überstanden.

Djokovic vor seinem 400. Sieg bei Grand Slams



Bild: keystone

Der Zweitrundensieg von Novak Djokovic gegen den italienischen Qualifikanten Francesco Maestrelli (ATP 141) war einer ohne grosse Geschichte, doch er bringt den 38-jährigen Serben ganz nahe an eine weitere historische Marke. Er kann am Samstag in der 3. Runde mit einem Erfolg gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp (ATP 75) zum ersten Spieler – Mann oder Frau – mit 400 Siegen an Grand-Slam-Turnieren werden.

Roger Federer war mit 369 gewonnen Matches bei Majors zurückgetreten. Am Australian Open liegt Djokovic mit 101 Siegen noch einen hinter Federer. (ram/sda)