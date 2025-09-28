wechselnd bewölkt16°
Abstimmungen 2025

Laubbläser-Verbot und VBZ-Abo: So hat die Stadt Zürich abgestimmt

Alle Resultate zu den Abstimmungen in der Stadt Zürich im Februar 2025.
Die Stadt Zürich stimmt am Sonntag unter anderem über das Jahresabo für den Zürcher ÖV für 365 Franken ab.Bild: keystone/watson

Laubbläser-Verbot und VBZ-Abo: So hat die Stadt Zürich abgestimmt

Am 28. September 2025 wurde in der Stadt Zürich abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kommunaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus der Stadt Zürich dazu.
28.09.2025, 16:1828.09.2025, 16:25

Stadt Zürich: «VBZ-Abo für 365 Franken»

Die Resultate:

Volksinitiative «VBZ-Abo für 365 Franken»

Stand: 16:33 Uhr

63,1% Ja

36,9% Nein

Die Stadt Zürich stimmt mit 63 Prozent für das VBZ-Abo für 365 Franken. Somit können Stadtzürcher in Zukunft für 365 Franken pro Jahr ein ÖV-Abo der 2. Klasse für die Zone 110 kaufen. Für Kinder und Jugendliche wird das Abo sogar lediglich 185 Franken kosten.

Stadt Zürich: Parkkartenverordnung

Die Resultate:

Parkkartenverordnung, Neuerlass der Verordnung über die Parkierungs- und Zufahrtsbewilligungen (PKV)

Stand: 16:33 Uhr

52,8% Ja

47,2% Nein

Auch die Parkkartenverordnung wird von den Stadtzürchern angenommen, mit 52,8 Prozent, die «JA» stimmen. Somit sind die neuen Bedingungen für die Parkkartenregelungen angenommen, die sich nach dem Gewicht des Fahrzeugs richten.

Zudem können Handwerks- und Service-Betriebe Gewerbebewilligungen beantragen, um einfacher vor Baustellen parken zu können.

Stadt Zürich: Einsatzbeschränkung Laubbläser

Die Resultate:

Einsatzbeschränkung Laubbläser und Laubsauger, Teilrevision der Allgemeinen Polizeiverordnung

Stand: 16:33 Uhr

61,7% Ja

38,3% Nein

In der allgemeinen Polizeiverordnung wird neu festgehalten werden, dass man nur noch elektrische Laubbläser benutzen darf. Die Vorlage wurde von allen Stadtzürcher Kreisen angenommen.

Somit dürfen künftig nur noch elektrisch betriebene Laubbläser verwendet werden. Das Resultat war mit 61 Prozent Ja-Stimmen deutlich. (nib)

Nationale Vorlagen

Steuer auf Zweitliegenschaften

Eigenmietwert

Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat

57,7% Ja

42,3% Nein

16,5 Stände

6,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will, dass Leute, die Wohneigentum besitzen und selbst darin wohnen, keine fiktiven Mieteinkommen mehr abgeben müssen. Wird der Eigenmietwert abgeschafft, würde als Ausgleich eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften auf kantonaler Ebene eingeführt.

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung zur Besteuerung von Wohneigentum

E-ID

E-ID

Ausgezählt: 26/26 | Stand: Schlussresultat

50,4% Ja

49,6% Nein

7,5 Stände

15,5 Stände

  • Gemeinden
  • Kantone

Gemeinde

Darum geht es: Der Bundesrat will eine staatliche, elektronische Identitätskarte einführen. Mit dieser E-ID können sich Benutzer gegenüber Behörden oder bei Käufen im Internet ausweisen. Der Bund soll die notwendige Technik dafür betreiben. Die E-ID soll vorläufig freiwillig sein.

(nib)

Mehr dazu:

Darum geht es bei der Abstimmung über die E-ID

Mehr zu den Abstimmungen:

Analyse
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Themen
