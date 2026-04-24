Im und ums Canadian Tire Centre ist Kyle Ivan gerade nicht gern gesehen. Bild: keystone

NHL-Team schickt Fan «so weit weg wie möglich», weil er Unglück bringt

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Kyle Ivan verbringt den Rest der Stanley-Cup-Playoffserie gegen die Carolina Hurricanes fernab der Heimat. «Seine» Ottawa Senators haben ihn verbannt – weil der Fan ihnen angeblich Pech bringt.

«Wie ihr sehen könnt, bin ich in Asien. Das ist keine Künstliche Intelligenz, ich bin wirklich hier, in Taiwan», begrüsst er die Zuschauer. «Die Organisation der Ottawa Senators wollte mich vor Spiel 3 so weit weg wie möglich vom Stadion haben.»

Auslöser des gelungenen PR-Stunts war ein Video von Ivan, das viral ging. Er textete Eminems «Without Me» um und rappte über die Serie zwischen den Senators und den Carolina Hurricanes.

«Es sollte meine Leidenschaft für das Team zeigen, aber es wurde zum Eigentor, denn viele machten das Video und mich für das Pech in den ersten beiden Spielen verantwortlich», erzählt Ivan und gibt sich grosse Mühe, schuldbewusst zu wirken. «Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen: Ihr habt recht.»

Es sei falsch gewesen, das Video zu veröffentlichen, teilt er mit aufgesetztem Bedauern mit. Den Rest der Serie gegen Carolina verfolge er deshalb von Taiwan aus. «Das ist eine harte, aber gerechte Strafe. Ich hoffe, dass es sich für den Ausgang der Serie lohnt.»

Nun, es wird schwierig. Die Senators verloren in der Nacht auf heute Freitag (Schweizer Zeit) auch die dritte Partie. Die Canes gewannen sie 2:1, sie führen in der Serie damit mit 3:0 Siegen und brauchen nur noch einen weiteren Erfolg fürs Weiterkommen. Schon in den nächsten Tagen könnte Kyle Ivan seinen Rückflug nach Kanada antreten. Guess who's back? Back again? (ram)