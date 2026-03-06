Nebel
Spektakulärer K.o: Schweizer Boxer Ramadan Hiseni sieht nur noch Sterne

Spektakulärer Knockout: Schweizer Boxer sieht nur noch Sterne

06.03.2026, 07:3806.03.2026, 07:44

Der aufstrebende Schweizer Mittelgewichtsboxer Ramadan Hiseni muss in Kanada eine empfindliche Niederlage einstecken. In der Nacht auf Freitag verlor der Zürcher im Casino Montreal gegen den leicht favorisierten Lokalmatadoren Steven «Bang Bang» Butler durch einen spektakulären Knockout in der zweiten Runde:

Nach einem wuchtigen linken Haken des Kanadiers, der in seiner Laufbahn schon zwei WM-Kämpfe bestritten hat, ging Hiseni zu Boden. «Es war wirklich nicht mein Tag», sagte er später auf seinem Instagram-Kanal. «So ist es nun mal im Sport, mal gewinnt man und mal verliert man.» Es gehe ihm gut und er erhole sich nun vom Niederschlag.

Für den 29-Jährigen Volketswiler mit Wurzeln im Kosovo war es im 27. Profikampf die dritte Niederlage, die erste durch K.o. Der WBC-Juniorenweltmeister von 2019 bestritt in Montreal seinen zweiten internationalen Hauptkampf, nachdem er im Dezember in Kanada den zuvor ungeschlagenen Lokalmatadoren Alexandre Gaumont nach Punkten besiegt hatte. (ram/sda)

Die Legende:

Unvergessen
Beim Einmarsch ist «Uzzy» mindestens Ali – dann fällt der Boxer wie ein Sack
Mehr Boxen:
