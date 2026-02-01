Video: youtube/Ring Magazine

Jarrell «Big Baby» Miller gewinnt Boxkampf – und verliert sein Toupet

Der Schwergewichtsboxer Jarrell Miller – oder besser gesagt dessen Toupet – sorgte am Samstagabend im Madison Square Garden für Erheiterung.

Der 37-jährige Jarell «Big Baby» Miller ist im Boxsport eine umstrittene und nur sporadisch aktive Figur. Wegen mehrerer positiver Dopingtests war der Schwergewichtsboxer gesperrt und versucht seither, sich im Sport wieder zu etablieren. Am Samstagabend hat Miller es definitiv mal wieder ins Scheinwerferlicht geschafft – auch wenn nicht in erster Linie wegen seines Triumphs über Gegner Kingsley Ibeh.

Die Boxer näherten sich dem Ende der zweiten Runde, als Ibeh eine Schlagserie in den Seilen gelang. Ein Treffer riss Millers Kopf nach hinten, wobei der Kleber dessen Haarteils seine Haftwirkung verlor. Das Toupet kippte nach hinten ehe es Millers kahlen Schädel wieder bedeckte.

Der Moment sorgte im Publikum für Erheiterung, Miller liess sich davon aber nicht beirren. Er kämpfte die restliche Runde mit dem teilbefestigten Toupet weiter, ehe er es in der Rundenpause entfernte und ins Publikum warf.

Miller gewann den Kampf schliesslich knapp nach Punkten mit 97:93, 97:93 und 94:96. Nach der Urteilsverkündung rieb er sich jubelnd im Ring den Kopf. Der Kampf zwischen Miller und Ibeh war Teil des Rahmenprogramms zum Kampf zwischen Teófimo López und Shakur Stevenson.



(hde)

