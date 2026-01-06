wechselnd bewölkt-6°
Anthony Joshua beendet wohl seine Karriere

Anthony Joshua is introduced during a weigh-in ahead of his heavyweight boxing match against Jake Paul, Thursday, Dec. 18, 2025, in Miami Beach, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky) Jake Paul,Anthony Joshua
Bild: keystone

Kurz nach seinem Autounfall: Ex-Boxweltmeister Joshua beendet wohl seine Karriere

Der britische Box-Star Anthony Joshua wurde bei einem Unfall in Nigeria verletzt, zwei seiner Freunde starben. Nun wird er wohl seine Karriere beenden.
06.01.2026, 13:2106.01.2026, 13:26

Ex-Weltmeister Anthony Joshua hört scheinbar mit dem Boxen auf. Das kündigte sein Onkel, Adedamola Joshua, in einem Interview an. «Das Wichtigste ist, dass er seine Boxkarriere beendet hat. Das freut uns sehr, denn jedes Mal, wenn er im Ring kämpft, sind wir emotional völlig mitgerissen», sagte Adedamola Joshua der nigerianischen Nachrichtenseite «The Punch». Der ehemalige Superstar habe das seiner Familie nach seinem schweren Autounfall mitgeteilt.

«Jedes Mal, wenn er zu Boden geht, ist es, als ob uns das Herz aus der Brust springt. Diese ganzen Emotionen, die wir bei seinen Kämpfen erleben, sind auch für uns eine grosse Belastung. Jetzt, wo er auf dem Höhepunkt seiner Popularität seinen Rücktritt angekündigt hat, sind wir erleichtert», so sein Onkel weiter.

Anthony Joshua war nach einem schweren Autounfall in Nigeria am Neujahrstag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 36-Jährige hatte selbst nur leichte Verletzungen bei dem Unfall erlitten, doch zwei Menschen starben. Joshua, der als Sohn nigerianischer Einwanderer in Grossbritannien aufwuchs, war zu dem Zeitpunkt von der Wirtschaftsmetropole Lagos unterwegs zu einem Besuch bei seiner Mutter in der Stadt Sagamu.

In this photo provided by the Federal Road Safety Corps, people gather at the accident scene of British boxer Anthony Joshua in Lagos, Nigeria, on Monday, Dec. 29, 2025. (Federal Road Safety Corps via ...
Beim Autounfall kamen zwei Menschen ums Leben.Bild: keystone

Die beiden bei dem Unfall ums Leben gekommenen Männer waren Freunde Joshuas, sein persönlicher Trainer sowie sein Krafttrainer. Nach Angaben der örtlichen Behörden war ein Reifen des Fahrzeugs geplatzt, das daraufhin mit hoher Geschwindigkeit gegen einen stehenden Lastwagen prallte.

Joshua war 2012 Olympiasieger und anschliessend mehrere Jahre Weltmeister im Schwergewicht. Erst im Dezember sorgte er mit seinem Sieg gegen den amerikanischen Internet-Star Jake Paul in Miami für Aufsehen. Einige Experten waren davon ausgegangen, dass er seine Karriere fortführen würde. (riz/tonline)

Diese Sportlerinnen und Sportler haben uns 2025 für immer verlassen
