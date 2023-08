Das ungewöhnliche Problem, das der Schweizer Volleyball wegen eines grossen Erfolgs hat

Mit Auftritten wie zur Zeit in Italien machen die Volleyballerinnen jedenfalls beste Werbung in eigener Sache. Dort überstand die Frauen-Nati im dritten Anlauf zum ersten Mal die Gruppenphase. Vor ihrem fünften und letzten Gruppenspiel am Mittwoch (18 Uhr) gegen Bulgarien sind die Schweizerinnen nicht mehr aus den Top 4 ihrer Sechsergruppe zu verdrängen. (ram/sda)

«Unsere Reserven, die wir in der Vergangenheit angehäuft haben, sind langsam aufgebraucht», hält Monnet fest. Das finanzielle Loch mindern sollen künftig primär Mehreinnahmen in den Bereichen Sponsoring und Marketing.

Trotz Stress: Schweizer Angestellten geht es im Vergleich besser

Angestellten in der Schweiz geht es trotz hohem Stress am Arbeitsplatz besser als Angestellten andernorts in Europa. Das zeigt eine vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag veröffentlichte Erhebung. Knapp ein Viertel oder 23 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz sahen bei der Arbeit ihre Sicherheit oder Gesundheit in Gefahr.