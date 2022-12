Die Pressestimmen zum Nati-Debakel

«Die Nati hat es an einer WM einmal mehr nicht geschafft, das entfachte Feuer in die K.o.-Phase zu transportieren.



Dass mit Nico Elvedi, Fabian Schär und Widmer gleich drei von vier Stammverteidigern nacheinander krank werden, mag eine happige Hypothek sein, keine Frage. Doch ist der blutleere Auftritt von Granit Xhaka und Co. gegen Portugal ausschliesslich auf die personellen Rochaden zurückzuführen? Greift diese Analyse nicht etwas zu kurz?»