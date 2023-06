Die Wahl der Montreal Canadiens fiel auf David Reinbacher – das kam nicht nur gut an. Bild: keystone

Reinbacher schwappt nach Montreal-Draft eine Hasswelle entgegen – profitiert Kloten?

Die Montreal Canadies zogen Kloten-Verteidiger David Reinbacher im NHL-Draft an fünfter Stelle. Nun wird er mit Hass konfrontiert.

Der Moment, in dem ein junger Eishockeyspieler von einer NHL-Mannschaft gedraftet wird, sollte eigentlich einer der Freude und des Triumphs sein. David Reinbachers Draft-Moment war aber weit von Perfektion entfernt.

Der österreichische Verteidiger des EHC Kloten wurde zwar überraschend früh ausgewählt – an fünfter Position von den Montreal Canadiens. Aber schon der Moment der Bekanntgabe lief nicht wie geplant ab. Montreals Goalie-Legende Carey Price vergass beim Pick den Nachnamen Reinbachers und stand wie vom Blitz getroffen auf der Bühne. Bis Price vom Staff der Canadiens erlöst wurde, dauerte es eine gefühlte Ewigkeit.

Während Reinbacher Richtung Bühne schritt, um sich das Trikot der Canadiens überzustreifen, drehten viele Fans der Mannschaft durch. Nicht aus Freude, aus Frustration.

Diese Reaktionen waren im ersten Moment nicht eine Kritik an Reinbacher, sondern am Management der Canadiens. Viele Fans glaubten, dass es so früh im Draft noch bessere Optionen gehabt hätte. Etwa Matvei Michkov oder Ryan Leonard, zwei hochtalentierte Offensivkräfte.

Doch obwohl sich allfällige Kritik eigentlich an General Manager Kent Hughes und sein Team richten sollte, bekam auch Reinbacher sein Fett weg. So sollen dem Österreicher diverse Hassnachrichten zugeschickt worden sein, darunter auch solche, in denen er als «Hitler» beschimpft worden sein soll.

Kloten kann vielleicht ein weiteres Jahr auf die Dienste von David Reinbacher zählen. Bild: IMAGO / Andreas Haas

Das Management in Montreal soll von dieser heftigen Reaktion überrascht worden sein, wie «The Athletic» berichtet. So hätten die Canadiens eigentlich geplant, dass der Verteidiger nächste Saison bereits in Nordamerika spielt – wenn nicht in der NHL, dann wenigstens beim AHL-Team in Laval. Doch nun scheinen sich die Verantwortlichen diesen Schritt noch einmal zu überlegen. Um Reinbacher nicht im jungen Alter diesem direkten Hass auszusetzen, besteht die Möglichkeit, dass er noch ein weiteres Jahr in Kloten bleibt.

Dort könnte der 18-Jährige sich im gewohnten Umfeld weiter entwickeln und gleichzeitig noch seine Ausbildung abschliessen. Reinbacher sagte: «Ich mache, was die Canadiens von mir verlangen. Es gäbe für meine Schule auch eine Online-Option, falls ich nach Nordamerika wechsle.» Der nächste Fixpunkt im Kalender des Kloten-Verteidigers wird das Development-Camp im Juli sein.

So dauert es vielleicht noch ein oder zwei Jahre, bis Reinbacher tatsächlich für die Canadiens aufläuft. Dabei könnten sich die Fans eigentlich auf den Österreicher freuen. Thibaud Chatel, der für nlicedata.com die Spiele der National League trackt und analysiert, ist vom Potenzial des 18-Jährigen überzeugt: «Er ist ein moderner, kompletter Verteidiger, der in jedem Jahr ein Top-10-Pick wert wäre.»

In Chatels Modell zur Evaluation von Draft-Prospects war Reinbacher gar der zweitbeste Spieler hinter Connor Bedard mit einer Chance von über 50 Prozent, auf seiner Position das Prädikat «elite» zu erreichen. Und er wagt einen spektakulären Vergleich: «Sie sind zwar nicht der gleiche Spielertyp, aber Reinbacher war in seinem Draft-Jahr besser als Roman Josi.»