Sport

Schweiz

Sporteinrichtungen öffnen noch nicht – Super League muss sich gedulden



Bild: KEYSTONE

Sporteinrichtungen öffnen nicht vor 11. Mai – Super League muss sich gedulden

Die Freizeit- und Sporteinrichtungen werden im Kampf gegen das Coronavirus in der Schweiz noch mindestens bis am 11. Mai geschlossen bleiben müssen. Wie der Bundesrat am Donnerstag erklärte, gehören sie nicht zu den Einrichtungen, die in einem ersten Schritt am 27. April wieder den Betrieb aufnehmen dürfen.

>> Die neusten Entwicklungen zu den Lockerungen des Lockdowns im Liveticker.

Sporteinrichtungen müssen Konzepte erarbeiten, wie sie die Abstandsregeln und Vorschriften der Behörden einhalten wollen. Über Öffnungen werde dann in den kommenden Wochen entschieden. Da Ansammlungen von mehr als fünf Personen zumindest in den ersten beiden Phasen der Öffnung weiter verboten bleiben, ist zum Beispiel auch ein geregeltes Fussballtraining nicht erlaubt. Solche Trainings könnten frühestens ab 8. Juni wieder stattfinden. Damit dürfte auch eine Fortsetzung der Fussball-Meisterschaften mit Geisterspielen nicht vorher möglich sein.

Bild: KEYSTONE

Auf die Frage, wann es wieder Fussball gibt, erklärte Bundesrat Alain Berset: «Was in sechs, sieben Wochen sein wird, kann niemand vorausssehen. Sehr wahrscheinlich sind Grossanlässe die letzten Anlässe, die wieder stattfinden können. Andere Länder haben diese schon bis Ende August verboten. In der Schweiz sind wir nicht so weit. Wir sind aber nicht sehr optimistisch, was das anbelangt.» Man werde aber darüber diskutieren, ob man Junioren-Fussball zum Zeitpunkt der Wiedereröffnung der obligatorischen Schulen zulassen will.

SFL in engem Kontakt mit BASPO

Die Swiss Football League (SFL) wird in den nächsten Tagen über die Auswirkungen für den Schweizer Profifussball diskutieren. «Was diese schrittweise Lockerung für die SFL und ihre Klubs im Detail bedeutet, steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht im Detail fest und kann deshalb auch noch nicht kommentiert werden», schreibt sie in einer Medienmitteilung. «Um diese Fragen möglichst zeitnah beantworten zu können, stehen die Verantwortlichen der SFL in engem Austausch mit dem Bundesamt für Sport (BASPO) und mit Experten aus dem Bereich Biosicherheit/Medizin.»

ℹ️ SFL prüft nach BR-Entscheid weiteres Vorgehen.

➡️ https://t.co/ZYp5dMWUK8

–

ℹ️ La SFL prend acte et examine les futures étapes.

➡️ https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/sV9jVTLZSK — SwissFootballLeague (Stay at 🏡) (@News_SFL) April 16, 2020

Gemeinsam würden mit Hochdruck Richtlinien für die möglichen nächsten Schritte erarbeitet. «Dabei geht es um organisatorische Fragen zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in den Klubs und zur allfälligen Austragung von Geisterspielen.» Details zu diesen Fragen und zu möglichen Terminen könnten zum heutigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden.

Bild: KEYSTONE

Noch nicht festgelegt hat sich der Bundesrat bezüglich Grossveranstaltungen. Klar ist, dass diese erst in einer letzten Phase wieder erlaubt sein werden. Er sah jedoch davon ab, wie andere Länder jetzt schon ein frühestmögliches Datum – zum Beispiel Ende August – festzulegen. (pre/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

Diese 11 Amateur-Fussballer triffst du in jedem Trainingslager Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter