Sie haben es geschafft: Tatjana Hänni, ehemalige Frauenfussballdirektorin, SFV-Präsident Dominique Blanc und Marion Daube, die Projektleiterin der EM-Kandidatur (v. l.). Bild: keystone

«Historischer Tag»: Die Fussball-EM der Frauen findet 2025 in der Schweiz statt

Mehr «Sport»

Die Schweiz wird die Fussball-Europameisterschaft der Frauen im Jahr 2025 austragen. Dies hat das UEFA-Exekutivkomitee am heutigen Dienstag in Lissabon entschieden. Dabei setzte sich die Schweiz gegen Frankreich, Polen und die gemeinsame Kandidatur von Norwegen, Dänemark, Schweden und Finnland durch.

«Das ist ein historischer Tag für die Schweiz, den SFV und den Frauenfussball», wird SFV-Präsident Dominique Blanc in einer Medienmitteilung zitiert. Auch die Direktorin des Frauenfussballs und gleichzeitige Projektleiterin der Kandidatur Marion Daube zeigt sich von der Entscheidung erfreut: «Wir sind stolz, dass unsere Bewerbungüberzeugt hat und möchten zeigen, dass der Fussball für alle zugänglich ist.» Das Turnier solle ein vierwöchiges Fest für die ganze Schweiz und auch die umliegenden Länder werden.

Die Spiele werden dann in Basel, Bern, Genf, Zürich, St.Gallen, Luzern, Sion und Thun stattfinden. An allen Spielstätten werde die bestehende Infrastruktur «nach aktuellem Wissensstand» ausreichen. Es ist das erste grosse Fussballturnier seit der EM der Männer 2008, das in der Schweiz stattfindet. (nih)