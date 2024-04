Warum die Schiris den Entscheid bei Glausers Schwalbe nicht korrigieren durften

Die NHL-Regelhüter werden Ende Juni entscheiden, ob dieser Vorschlag tatsächlich angenommen wird. Falls ja, ist es durchaus realistisch, dass eine ähnliche Regel eine Saison später auch in der National League durchgesetzt wird. Hätte das am gestrigen Entscheid etwas geändert? Vermutlich nicht, denn gegen Derek Grant wurde eine Strafe wegen Stockschlags ausgesprochen, nicht ein hoher Stock. Und Stand jetzt wäre das auch mit der vorgeschlagenen Regel aus der NHL nicht korrigierbar.

Die Antwort lautet: Nein. Bei Verdacht auf eine grosse Strafe (2+2 Minuten oder 5 Minuten) ist es mittlerweile so, dass die Schiedsrichter automatisch die Szene im Video überprüfen, um das korrekte Strafmass festzulegen. Seit dieser Saison können sie in solchen Situationen auch eine Strafe streichen, wenn das Video zeigt, dass ein Fehlentscheid vorliegt. Zudem kommt das Videostudium im Hockey vor, um zu prüfen, ob der Puck die Torlinie tatsächlich vollständig überquert hat. Oder die Trainer können mit einer Challenge überprüfen lassen, ob einem Tor ein Offside oder eine Goaliebehinderung vorausging.

Tatsächlich sorgte Glausers Schwalbe für die Entscheidung in diesem Spiel. Die ZSC Lions überstanden die Strafe gegen Grant unbeschadet und übernahmen in der Folge das Spieldiktat. Ab der 30. Minute spielten praktisch nur noch die Zürcher und sie belohnten sich mit einem Doppelschlag in der 38. und 39. Minute, von dem sich Lausanne nicht mehr erholte.

Rekord-Nati-Spieler Ambühl: «Wir lassen nach einer Niederlage nicht den Kopf hängen»

Sein erstes Länderspiel für die A-Nationalmannschaft absolvierte Andres Ambühl 2004. Mittlerweile sind es bereits über 300 und an der kommenden Endrunde in Tschechien könnte der Davoser mit der 19. WM-Teilnahme seinen eigenen Rekord ausbauen. Wir haben ihn im Nati-Training getroffen.

Andres Ambühl weiss gar nicht mehr genau, an wie vielen Weltmeisterschaften er schon teilgenommen hat. Ein Blick ins Archiv zeigt: Falls er es auch in diesem Jahr in den endgültigen Kader für die WM in Tschechien schafft, wird er seine 19. WM-Endrunde bestreiten. Kein anderer Spieler war so oft dabei wie der Bündner.