Haalands Papa zieht in die Schweiz

In neues Gesicht in Andermatt: Haalands Vater Alf-Inge Haaland.

Bild: keystone

In Andermatts Einwohnerregister steht ein neuer Name: Alf-Inge Haaland. Der Vater des norwegischer Fussballspieler Erling Haaland zieht in die Schweiz. Dies berichtet die norwegische Tageszeitung «Dagbladet ».

In Grossbritannien wurde das weltweit grösste Experiment zur 4-Tage-Woche ausgewertet – und es liefert gute Argumente für eine verkürzte Arbeitswoche. Und auch in der Schweiz tut sich was. Das Wichtigste zu den Erkenntnissen, zur 4-Tage-Woche weltweit und in der Schweiz.

Vier Tage in der Woche arbeiten, drei Tage pausieren – und trotzdem 100 Prozent des Lohnes erhalten: Für viele klingt das zu gut, um wahr zu sein. Und trotzdem ist die 4-Tage-Woche seit einiger Zeit auf dem Vormarsch.