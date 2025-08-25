sonnig24°
DE | FR
burger
Sport
Sägemehlmeister Zaugg

ESAF: Der Götze von Glarus oder wie das Schwingen die Unschuld verliert

Der Holzmuni Max, aufgenommen am Freitag, 8. August 2025, auf dem Gelaende des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes ESAF 2025, in Mollis. Der Holzmuni ist 21 Meter hoch und soll nach dem ESAF z ...
Holz-Muni Max, das Wahrzeichen von Mollis.Bild: keystone
Sägemehlmeister Zaugg

Der Götze von Glarus oder wie das ESAF die Unschuld verloren hat

Kein anderes Sportereignis im Land boomt wie das alle drei Jahre stattfindende Eidgenössische Schwingfest – und schreibt rote Zahlen. Dazu passt: Der vaterländische Sport hat in Mollis mit dem Muni Max einen Götzen erschaffen und ist drauf und dran, die Seele zu verkaufen.
25.08.2025, 18:0025.08.2025, 18:00
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg
Mehr «Sport»

Dieser riesige, tonnenschwere Stier aus Holz. Die Bilder sind schon fast verstörend. So etwas hat es in der über hundertjährigen Geschichte der Sägemehlkultur noch nie gegeben.

Max ist ein monumentaler, 20 Meter hoher und 30 Meter langer und gut 180 Tonnen schwerer Stier aus 1200 Kubikmeter eidgenössischem Fichten- und Tannenholz. Mehr als 150 Betriebe und über 1000 Fachkräfte aus Holzbau, Ingenieurwesen, Waldwirtschaft und Schreinerei waren mit dem Bau beschäftigt. Kosten: 3,6 Millionen Franken. In Zeiten, in den beim Eidgenössischen rote Zahlen drohen.

Muni Max und der Gabentempel des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes 2025 Glarnerland+, am Freitag, 15. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Wie imposant Max ist, sieht man erst, wenn Besucher neben ihm stehen.Bild: keystone

Ein boshafter Vergleich drängt sich geradezu auf: Das riesige hölzerne Tier auf dem Festplatz in Mollis wirkt wie ein Götze der Geschäftemacherei rund um das Hochamt des «heiligen» vaterländischen Sportes. Die Bilder mahnen in beängstigender Manier an die Darstellungen, die berühmte Künstler über ein Ereignis aus dem Alten Testament geschaffen haben: Der Tanz ums goldene Kalb.

«Dieser frivole Übermut steht für die verlorene Unschuld des Schwingens.»

Aus dem Buch der Bücher wissen wir, dass die Menschen damals beim Warten auf Moses (er war auf den Berg Sinai gestiegen, um die Zehn Gebote zu empfangen) im frivolen Übermut und aus Vergnügungssucht ein goldenes Kalb modelliert und umtanzt haben. Vermutlich (sicher weiss es niemand) war es ähnlich gestaltet wie der Stier von Mollis, aber das Holz wurde mit Gold überzogen.

Henri-Paul Motte: Der Tanz der Israeliten ums Goldene Kalb (1899)
«Der Tanz der Israeliten um das Goldene Kalb», dargestellt 1899 von Henri-Paul Motte.Bild: Henri-Paul Motte

Nun wartet mehrere tausend Jahre später das Volk der Eidgenossen ungeduldig nicht auf neue Gesetze, sondern auf den neuen König und hat einen hölzernen Götzen aufgestellt. Dieser frivole Übermut, den wir im hölzernen Götzen erkennen, steht für die verlorene Unschuld des Schwingens. Oder wie es unser aller Gotthelf auf den Punkt gebracht hat: Geld und Geist.

«Die Welschen können halt nicht Schwingfest.»

Geldsorgen hat es für den Organisatoren des Eidgenössischen (der Verband überträgt die Durchführung einem juristisch eigenständigen lokalen OK) bis vor drei Jahren nicht gegeben. Um Geld ist weder gesprochen noch gefeilscht worden. Das ist zutiefst uneidgenössisch.

Ja klar, bei drei Eidgenössischen sind in der Vergangenheit rote Zahlen geschrieben worden: 1972 in La Chaux-de-Fonds, 1986 in Sion und 2001 in Nyon. Aber ein Thema in den Medien war das nie. Nicht einmal in der Festhütte vor Ort. Das Defizit ist damals dem welschen Schlendrian zugeschrieben und vor Ort mit Hilfe der Politik diskret, still und leise ausgeglichen worden. Die Welschen können halt nicht Schwingfest. Ein ungerechtes, politisch nicht korrektes, aber zur Sache kommodes Vorurteil.

Und dann der finanzielle Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies der monetären Seligkeit beim letzten Eidgenössischen 2022 in Pratteln. Dem bisher teuersten der Geschichte. Noch nie ist mehr Geld im Sägemehl verlocht worden. Am Ende musste der Eidgenössische Schwingerverband (ESV) mit gutem Beispiel vorangehen und auf die ihm rechtmässig zustehenden 323'000 Franken verzichten, um auch andere zum Forderungsverzicht zu motivieren. So hoch war der 16-Prozent-Anteil des Verbandes am Ticket-Verkauf für Pratteln.

Pirmin Reichmuth, links, und Joel Wicki, rechts, am Schwingerbrunnen im 5. Gang am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest (ESAF) in Pratteln, am Sonntag, 28. August 2022. (KEYSTONE/Urs Flueeler).
Das ESAF in Pratteln endete mit dem Triumph von Joel Wicki (rechts) und mit einem zünftigen Verlust.Bild: keystone
«Die Kommerzialisierung des Brauchtums frisst ihre Kinder.»

Unter dem Titel «Ertragsminderung Debitoren-Verluste» hat der ESV in seiner Jahresrechnung diesen Verlust offen einsehbar und transparent auf null abgeschrieben. Das schmerzt bei einem Jahres-Gesamtbudget von lediglich 1,5 Millionen Franken. Aber der sonst unvermeidliche Konkurs des Organisationskomitees wäre einfach zu peinlich gewesen. Ob die Rechnung nun in Mollis aufgehen wird, weiss noch niemand mit hundertprozentiger Sicherheit.

Wie konnte es bloss soweit kommen, dass rote Zahlen auf einmal zum eidgenössischen Hosenlupf gehören wie das Sägemehl? Der Grund ist einfach: Zu viel Geld. Die Kommerzialisierung des Brauchtums frisst ihre Kinder.

Die Arena des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes 2025 Glarnerland+, am Montag, 18. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Die Arena für 56'500 Fans und die gewaltige Festmeile in Mollis.Bild: keystone

Nie war Schwingen populärer und noch nie war so viel Geld im Sägemehl wie heute. Kein anderes Sportereignis in unserem Land boomt wie das alle drei Jahre stattfindenden Eidgenössische. Das zeigen Zahlen aufs eindrücklichste. Es ist der Tanz ums goldene Kalb – pardon: den hölzernen Stier – im helvetischen Sport-Business.

«So ist das halt, wenn zu viel Geld da ist.»

Zug hatte 2019 unter der Regie von Regierungsrat Heinz Tännler einen Rekord-Gewinn von gut drei Millionen Franken (vor Abzug der Helfer-Entschädigung) erzielt. Das macht den Verlust drei Jahre später beim letzten Eidgenössische 2022 in Pratteln im Umfang von 3,8 Millionen Franken und das Bangen um die finanzielle Situation rund um Mollis umso peinlicher.

Aber so ist das halt, wenn zu viel Geld da ist. Um es polemisch auf den Punkt zu bringen: Immer weniger Handwerksbetriebe – Sanitärinstallateure, Schreiner oder Elektriker, Metzger und Bäcker – sind freudigen Herzens bereit, einem Veranstalter mit einem 40-Millionen-Budget gratis oder mit hohen Rabatten zuzudienen. Helferinnen und Helfer sind immer weniger bereit, gratis mitzuarbeiten, damit sich andere die Taschen füllen können. Land gratis für Parkplätze zur Verfügung stellen? Geits no? Viele wollen etwas vom 40-Millionen-Kuchen.

Das Eidgenössische ist eine Wochenend-Veranstaltung, für die inzwischen auch wegen der Präsenz der Geschäftemacher eine riesige Infrastruktur aufgebaut werden muss. Dazu gehört nicht nur eine Arena mit 56'500 Plätzen, die auf- und nachher wieder abgebaut wird. Seit 1961 konstruiert die gleiche Firma (Nüssli) die eidgenössische Arena und sie kann das nur mit Hilfe der Armee kostengünstig tun.

KEYPIX - Zivilschuetzer arbeiten auf der Tribuene in der Arena des Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfestes 2025 Glarnerland+, am Montag, 18. August 2025, in Mollis. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Beim Tribünenbau helfen Zivilschützer.Bild: keystone
«Etwas mehr Demut und Bescheidenheit und ein bisschen weniger Kommerz.»

Rolf Gasser vom Zentralvorstand des Eidgenössischen Schwingerverbands sagt, dass die Eintrittspreise, die für Mollis maximal 290 Franken für zwei Tage betragen, ohne die Hilfe der Armee mehr als verdoppelt werden müssten. Die Bereitstellung einer Fläche für gut und gerne 100'000 Besucherinnen und Besucher, die Erschliessung mit Wasser (und Abwasser) und Strom, immer höhere Sicherheits- und Umweltauflagen, die Bereitstellung von Parkplätzen und die Verknüpfung mit dem öffentlichen Verkehr verursachen immense Kosten, die immer weniger mit einer Ertrags-Steigerung kompensiert werden können.

Das Eidgenössische ist an seine Grenzen gestossen. Eine grössere Arena ist schon aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich: Bei 56'500 Besucherinnen und Besuchern muss die temporär aufgebaute Arena eine Belastung von fast 50'000 Tonnen aushalten. Nach Jahren des unbegrenzten Wachstums steht das Eidgenössische Schwingfest vor einer Phase der Konsolidierung und etwas mehr Demut und Bescheidenheit und ein bisschen weniger Kommerz.

PS: Aus dem Buch der Bücher wissen wir, dass damals das goldene Kalb zu Staub zerrieben worden ist. Da sind die Veranstalter von Mollis schon cleverer: Der hölzerne Muni soll verkauft und nicht zu Sägemehl zerrieben werden.

Muni Max ist schon jetzt der König des ESAF: Nun wird über seine Zukunft gestritten

ESAF-Budgets und - Besucherzahlen der letzten Jahre

2004 Luzern

Arena: 45'000 Plätze.
Besucher auf dem Festlände: 100'000.
Budget: 10 Mio. Fr.

2007 Aarau

Arena: 47'000 Plätze.
Besucher auf dem Festlände: 200'000.
Budget: 18 Mio. Fr.

2010 Frauenfeld

Arena: 47'000 Plätze.
Besucher auf dem Festlände: 250'000.
Budget: 21 Mio. Fr.

Blick auf die sieben Schwing-Ringe in der Arena auf der Allmend am Eidgenoessischen Schwingfest in Frauenfeld am Samstag, 21. August 2010. Das Eidgenoessische Schwingfest in Frauenfeld dauert vom 21. ...
Der Blick von oben in Frauenfeld.Bild: KEYSTONE

2013 Burgdorf

Arena: 52'000 Plätze.
Besucher auf dem Festlände: 300'000.
Budget: 25 Mio. Fr.

2016 Estavayer-le-Lac

Arena: 52'000 Plätze.
Besucher auf dem Festlände: 280'000.
Budget: 29 Mio. Fr.

2019 Zug

Arena: 56'500 Plätze.
Besucher auf dem Festlände: 420'000.
Budget: 37 Mio. Fr.

Die Schwinger Fans draengen fuer die Mittagspause zum Ausgang der Schwingerarena am Eidgenoessischen Schwing- und Aelplerfest (ESAF) in Zug, am Sonntag, 25. August 2019. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Das Stadion in Zug leert sich zur Mittagspause.Bild: KEYSTONE

2022 Pratteln

Arena: 56'500 Plätze.
Besucher auf dem Festlände: 400'000.
Budget: 42 Mio. Fr.

2025 Mollis

Arena: 56'500 Plätze.
Besucher auf dem Festlände: 400'000 (geschätzt).
Budget: 45 Mio. Fr. (geschätzt).

Wer legt beim grossen Promi-Schwingen wen ins Sägemehl? Es wird wild!
Mehr vom ESAF:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Favoriten am ESAF 2025 in Mollis
1 / 14
Die Favoriten am ESAF 2025 in Mollis

Das Sägemehl in Mollis wird gepflegt. Am Sonntag verlässt es einer von 274 Teilnehmern als Schwingerkönig.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Laien erklären Schwingen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Über 30 russische Elitesoldaten schossen auf sich selbst, um den Kreml zu betrügen
2
F-35-Debatte: Luftwaffenchef soll dem Bundesrat widersprochen haben – nun reagiert das VBS
3
«Eine Stadt voller Assis»: Französischer Influencer lästert über die Schweiz
4
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
5
Lehrerin monatelang missbraucht – sieben Jugendliche in Wien angeklagt
Meistkommentiert
1
Basels Kade in die Bundesliga +++ Liverpool denkt wegen Isak über Tauschhandel nach
2
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
3
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Wenn der Trikot-Tausch für einen peinlichen Moment im Interview sorgt 🙈
2
Israel: Schrittweiser Abzug aus Libanon möglich +++ Massiver Luftangriff auf Jemen
3
Ambri lange ohne Dotti und Grassi +++ Keny nach Tätlichkeit für drei Spiele gesperrt
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
GC vergibt Chance um Chance und gibt den Sieg gegen Winti noch aus den Händen
Die Grasshoppers geben gegen Winterthur einen 2:0-Vorsprung aus der Hand. Mit seinen Kopfballtreffer in der 92. Minute zum 2:2 sichert Tibault Citherlet den Gästen einen Punkt.
«Ein Sieg muss her», hatte GC-Trainer Gerald Scheiblehner im Vorfeld des Spiels gegen Winterthur gefordert. Und lange sah es so aus, als würden seine Spieler den Worten Taten folgen lassen. Mit einem erneut sehr jungen Team – acht Spieler in der Startaufstellung waren zwischen 19 und 22 Jahren alt – zeigten die Grasshoppers im Kantonalderby über weite Strecken eine gute Leistung und kamen dem ersten Meisterschaftssieg sehr nahe.
Zur Story